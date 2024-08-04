Paris'te Çinli Zhendong Fan masa tenisinde altın madalya aldı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda masa tenisi erkekler bireyselde Çinli Zhendong Fan, altın madalya aldı.

Souht Paris Arena 4'te gerçekleştirilen müsabakaların finalinde İsveçli Truls Moregard'ı 4-1 yenen Zhendong Fan, şampiyon oldu.

Masa tenisi erkekler bireyselde Moregard gümüş, Brezilyalı Hugo Calderano'yu 4-0 mağlup eden Felix Lebrun ise bronz madalya elde etti.