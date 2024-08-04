Paris'te Çinli Zhendong Fan masa tenisinde altın madalya aldı
Düzenleyen: Hüseyin Ekici / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları masa tenisi erkekler bireyselde altın madalyayı Çinli Zhendong Fan kazandı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda masa tenisi erkekler bireyselde Çinli Zhendong Fan, altın madalya aldı.
Souht Paris Arena 4'te gerçekleştirilen müsabakaların finalinde İsveçli Truls Moregard'ı 4-1 yenen Zhendong Fan, şampiyon oldu.
Masa tenisi erkekler bireyselde Moregard gümüş, Brezilyalı Hugo Calderano'yu 4-0 mağlup eden Felix Lebrun ise bronz madalya elde etti.
Düzenleyen: Hüseyin Ekici - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı