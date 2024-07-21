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TFF'de ilk istifa geldi! Yeni başkan İbrahim Hacıosmanoğlu 'görevi bırakın' demişti

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TFF&#039;de ilk istifa geldi! Yeni başkan İbrahim Hacıosmanoğlu &#039;görevi bırakın&#039; demişti
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Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu, eski yönetimin göreve getirdiği isimlerin istifalarını istemişti. Hacıosmanoğlu'nun istifalarına kulak veren isimler, görevlerinden ayrılmaya başladı. İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da yapılan genel kurulda TFF'nin yeni başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu, federasyon kurullarında görev yapan yöneticilerin ayrılmasını istemişti.

Hacıosmanoğlu, “Elbette burada seçim yapıldı, yönetim seçildi, denetleme seçildi, başkan seçildi. Ben buradan federasyonun kurullarına çağrı yapıyorum. Elbette at sahibine göre kişner. Biz oradaysak ona göre hareket edecekler ama etik olanı seçilen başkan ve yönetimin önünü açmak buradan kamuoyu adına talebim yarından tezi yok istifalarını makama sunsunlar" demişti.

Oda TV'nin haberine göre; TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Başkanı Av. Dr. O. Hakan Öncel istifa etti.

TFF'de ilk istifa geldi! Yeni başkan İbrahim Hacıosmanoğlu 'görevi bırakın' demişti - 1. Resim

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NUN YÖNETİM KURULU

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim listesinde şu isimler yer alıyor:

"Mecnun Otyakmaz, Bayram Saral, Zehra Neşe Kavak, Lale Cender, Fuat Gökdaş, Cengiz Gökay, Zafer Bahadır Saraç, Mevlüt Aktan, Bayram Akgül, Hasan Surözü, Ceyhun Kazancı, Mustafa Temel Bozbağ, Ural Aküzüm, Bilal Aslan"

Yedek Listesi: "Murat Şahin, Hüseyin Yangın, Seymen Gençtürk, Adem Doğru, Gürkan Uğur, Fazlı Çilingir, Ediz Giray , İbrahim Özbay, Metin Akyüz, Kazım Şengöçgel, Muhammet Akçay, Esma Esin, Bilal Tuğrul, Burak Akkan”

Düzenleyen:  - Spor
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