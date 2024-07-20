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TFF'de Hacıosmanoğlu dönemi! Süper Lig'de yabancı sınırı değişiyor

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TFF&#039;de Hacıosmanoğlu dönemi! Süper Lig&#039;de yabancı sınırı değişiyor
Türkiye Futbol Federasyonu, İbrahim Hacıosmanoğlu, Yabancı Oyuncu Sınırı, Haber

Spor Haberleri

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yeni TFF başkanı seçilmesinden sonra gözler yabancı futbolcu sınırına çevrildi. Yeni sezon öncesi sınırın değişmesine kesin gözüyle bakılıyor. İşte yeni detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda 134 oy alan İbrahim Hacıosmanoğlu, 129 oy alan Mehmet Büyükekşi'yi geride bırakarak yeni başkan seçildi.

Seçimden önce açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, "O konuda çok fazla teknik çalışmalar yapılmalı. Bana göre sınırı değil, niteliği önemli. Kulüpleri zor durumda bırakmadan kararlar alınmalı, çalışmalarımız var. Gelince uygulayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Yeni sezonda uygulanmasına karar verilen 12 yabancı oyuncu sınırının geçen sezonki gibi 14'e çıkarılması bekleniyor.

Süper Lig'de uygulanacak yeni yabancı sınırı belli oluyor! Kulüplerin isteği kabuk edilecek - 1. Resim

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NUN YÖNETİM KURULU

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

Mecnun Otyakmaz, Bayram Saral, Zehra Neşe Kavak, Lale Cender, Fuat Gökdaş, Cengiz Gökay, Zafer Bahadır Saraç, Mevlüt Aktan, Bayram Akgül, Hasan Surözü, Ceyhun Kazancı, Mustafa Temel Bozbağ, Ural Aküzüm, Bilal Aslan.

 

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Düzenleyen:  - Spor
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