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TFF'den sevindiren yasak! İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ilk icraati yüzleri güldürdü

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Tff, İbrahim Hacıosmanoğlu, Fifa, Haber

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yeni dönemde getireceği ilk yasak kulüp başkanlarını sevindirdi.

Ankara'da yapılan genel kurulda TFF'nin yeni başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu, yeni sezon öncesi harekete geçti.

Seçimden önce "Kulüp başkanlarının PFDK'ya sevkini yasaklayacağız" açıklamasını yapan Hacıosmanoğlu'nun bu yönde somut adımlar atacağı belirtildi. Kulüp başkanlarının da bu değişikliğe destek verdiği belirtildi.

TFF'den sevindiren yasak! İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ilk icraati yüzleri güldürdü - 1. Resim

YABANCI SINIRI DEĞİŞİYOR

Ayrıca yabancı sınırı için de harekete geçen TFF'nin yeni yönetimi, gelecek hafta kulüplere temasa geçerek sezon öncesi kararını duyuracak.

Bir önceki yönetimin belirlediği 12 yabancının yeniden 14'e çıkma ihtimalinin yüksek olduğu ve kulüplerin bu yönde ısrarcı olduğu kaydedildi.

UEFA VE FIFA'DAN HACIOSMANOĞLU'NA TEBRİK MESAJI

FIFA Başkanı Gianni Infantino ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye Futbol Federasyonu  Başkanlığı'na seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu'na tebrik mesajı gönderdi.

TFF'den sevindiren yasak! İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ilk icraati yüzleri güldürdü - 2. Resim

CEFERIN: YÜREKLERİNİ KOYAN OYUNCULARI İZLEMEK HERKES İÇİN BÜYÜK BİR KEYİFTİ

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ise "Sayın Başkan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na seçilmenizden dolayı en içten tebriklerimi kabul etmenizi diliyorum. Heyecan verici bir zamanda liderlik görevine adım atıyorsunuz. TFF örnek bir merkez oldu ve bugüne kadar futbolun gelişimi konusunda çok istikrarlı bir çalışma gerçekleştirdi. Türk Milli Takımı'nın EURO 2024'teki harika performansı da gelecek adına güzel şeylerin gerçekleşeceğinin kesin bir işareti. Sahada yüreklerini koyan oyuncuları izlemek herkes için büyük bir keyifti. Yeni başkanlık döneminize başlarken size en iyi dileklerimi sunuyorum. UEFA olarak her türlü yardım ve destek için yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum." mesajını gönderdi.

TFF'den sevindiren yasak! İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ilk icraati yüzleri güldürdü - 3. Resim

INFANTONO: FIFA'NIN KAPILARI HER ZAMAN SİZE AÇIKTIR

FIFA Başkanı Gianni Infantino, mesajında "Sevgili Başkan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilmeniz nedeniyle en sıcak selamlarımı ve en içten tebriklerimi iletiyorum. Bu güzel oyunun Türkiye'deki gelişiminde bilginiz, liderliğiniz, tutkunuz ve tecrübeniz şüphesiz önemli bir rol oynayacaktır. Ülke futbolunuzun potansiyeline inanıyorum, bu hedeflere ulaşmak için kişisel desteğime ve FIFA'nın yardımına güvenebilirsiniz. Sporumuzu, gelişimini ve tanıtımını tartışmak isterseniz FIFA'nın kapıları her zaman size açıktır. Ayrıca, icra kurulu üyelerinize tebriklerimi iletmek istiyorum. Türkiye'de futbolun geleceği için kalıcı miras bırakmak ve buna tanıklık etmek için sizlere ve ekibinize tüm zorluklara karşı iyi şans ve başarılar diliyorum. Sizinle bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum, başarı, sağlık ve esenlikler diliyorum." ifadelerine yer verdi.

 

Düzenleyen:  - Spor
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