Trabzonspor, aradığı stoperi Süper Lig'de buldu! Abdullah Avcı, mutlaka alınmasını istedi
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Stoper arayışları olan Trabzonspor, Adana Demirspor'dan Andreaw Gravillon ile ilgileniyor. Abdullah Avcı'nın çok beğendiği 26 yaşındaki oyuncu için resmi teklif yapılacak.
Savunmaya takviye yapmaya hazırlanan Trabzonspor'da gözler Adana Demirsporlu Andreaw Gravillon'a çevrildi.
Yeni sezonda takımdan ayrılmak isteyen 26 yaşındaki stoperin Karadeniz ekibine sıcak baktığı öğrenildi.
Geçen sezon Reims'tan 2.5 milyon euro bedelle transfer edilen Gravillon için en az 4 milyon euro bonservis istendiği iddia edildi.
Adana Demirspor'da 39 maça çıkan Gravillon, 2 gol ve 1 asist katkısında bulundu.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor