Trabzonspor, aradığı stoperi Süper Lig'de buldu! Abdullah Avcı, mutlaka alınmasını istedi

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 13 Temmuz 2024 16:47 - Güncelleme: 13 Temmuz 2024 17:04 - Güncelleme:

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Stoper arayışları olan Trabzonspor, Adana Demirspor'dan Andreaw Gravillon ile ilgileniyor. Abdullah Avcı'nın çok beğendiği 26 yaşındaki oyuncu için resmi teklif yapılacak.