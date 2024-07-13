Arda Turan 'beni çok etkiliyor' demişti! Galatasaray genç yıldızla 4 yıllık sözleşme imzaladı

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, iç transferde Efe Akman ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Galatasaray, Avrupa'nın birçok takımı tarafından yakın takibe alınan Efe Akman ile yeni sözleşme imzaladı.

Daha önce Roma'nın ilgilendiği öne sürülen 16 yaşındaki genç oyuncu takımda kaldı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

Akademi futbolcumuz Efe Akman ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır.

ARDA TURAN ÇOK ÖVMÜŞTÜ

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Galatasaray'ın genç yıldızı için daha önce övgü dolu sözler kullanmıştı.

Eski takım arkadaşı Ayhan Akman'ın oğlu olan Efe Akman'a dikkat çeken Turan, "Beni çok etkiliyor. Galatasaray'ın 2 sene sonra ön liberosu olabilir." demişti.