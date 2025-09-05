Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Fenerbahçe, Haber
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı. Sezonu 3 galibiyet 1 beraberlik ile sürdüren Trabzonspor, ligte 2. sırada bulunuyor. 14 Eylül'de Kadıköy'de oynayacakları maçtan puanla ayrılmak isteyen bordo-mavililer antrenmanları sıkılaştırdı. 

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı - 1. Resim

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5’e 2 ve dar alanda oyun ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi. Bordo-mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
