Trabzonspor, Konyaspor'u 3 golle geçti! Fırtına maç başında TFF'yi protesto etti

Trendyol Süper Lig'de 31.hafta mücadelesinde Trabzonspor, Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmaya Trabzonsporlu futbolcuların maç başında yaptığı protesto damga vurdu.

Trendyol Süper Lig'in 31.haftasında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Bordo mavililer, 19. dakikada Trezeguet, 59. dakikada Visca ve 89. dakikada Fountas'ın golleriyle 3-1 yendi. Ev sahibi takımda Steven N'Zonzi 79. dakikada ağları havalandırdı.

Trabzonspor bu galibiyetle puanını 52 yaptı. Konyaspor ise 33 puanda kaldı.

TRABZONSPOR TFF'Yİ PROTESTO ETTİ

Bordo mavililer maçın başında TFF'yi protesto etti.

Başlangıç düdüğünün çalınmasıyla birlikte Trabzonsporlu futbolcular kendi yarı sahasının ortasına gelip hareketsiz durdu. Bu sırada Konyasporlu oyuncular kendi yarı sahasında top çevirdi.