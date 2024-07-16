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Trabzonspor şok ayrılık: Thomas Meunier, sürenin dolmasına 5 dakika kala sözleşmesini feshetti

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Trabzonspor şok ayrılık: Thomas Meunier, sürenin dolmasına 5 dakika kala sözleşmesini feshetti

Spor Haberleri

Geçen sezonun devre arasında Trabzonspor'a katılan Thomas Meunier, sözleşmesinde yazan maddeyi kullanarak takımdan ayrıldı.

Thomas Meunier, yeni sezon öncesi sürpriz bir karara imza atarak Trabzonspor ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.

A Spor'a konuşan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Belçikalı oyuncu için hukiki haklarını kullanmak için avukatlara bilgi verdiğini açıkladı.

Milli oyuncunun ayrılık sürecine değinen Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Thomas Meunier'le ilgili durumu şöyle özetleyeyim: Ailevi nedenlerden dolayı bir madde koymuştuk sözleşmeye. Ailesinin yaşadığı bölgedeki bir takıma transfer olması durumunda anlayış gösterecektik. Burada da şöyle bir şart vardı: Anlaşacak takım her kimse daha öncesinden Trabzonspor'la iletişime geçecek ve Trabzonspor da ona göre planmasını yapacaktı. Bu maddenin süresinin dolmasına 5 dakika kala bir mail geldi kulübümüze. Tek taraflı olarak bize anlaşmasını bitirdiğini söyledi. Bu olayın ardından her türlü hukuki haklarımızı kullanmak için avukatlara bilgi verdik. Gideceği kulüple alakalı dava açıyoruz. Bir daha Trabzonspor formasını giymesi mümkün değil."

Düzenleyen:  - Spor
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