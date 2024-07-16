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Fenerbahçe dev transferi noktaladı! Allan Saint-Maximin bu akşam İstanbul'da olacak

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Fenerbahçe dev transferi noktaladı! Allan Saint-Maximin bu akşam İstanbul&#039;da olacak

Spor Haberleri

Transferde harekete geçen Fenerbahçe, Cenk Tosun'dan sonra bir hamle daha yaptı. Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli forması giyen Allan Saint - Maximin'i kiralık olarak renklerine bağladı.

Cenk Tosun'u bugün İstanbul'a getiren Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferinde de mutlu sona ulaştı.

NTV'den Gürkan Ak'ın haberine göre göre Fransız yıldızın ailesiyle beraber bu akşam saat 19.15'te İstanbul'da olacağı belirtildi.

Fenerbahçe dev transferi noktaladı! Allan Saint-Maximin bu akşam İstanbul'da olacak - 1. Resim

FENERBAHÇE'DE KİRALIK OYNAYACAK

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli takımından kiralanan 27 yaşındaki oyuncu, sezon sonuna kadar kiralık forma giyecek.

Geçen sezon 31 maça çıkan Saint-Maximin, 4 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.

Son 2 günde 3 transfer bitiren Fenerbahçe, milli futbolculardan Cenk Tosun ve Oğuz Aydın ile beraber Allan Saint-Maximin transferini de tamamladı.

Düzenleyen:  - Spor
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