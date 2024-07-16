Fenerbahçe dev transferi noktaladı! Allan Saint-Maximin bu akşam İstanbul'da olacak
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Transferde harekete geçen Fenerbahçe, Cenk Tosun'dan sonra bir hamle daha yaptı. Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli forması giyen Allan Saint - Maximin'i kiralık olarak renklerine bağladı.
Cenk Tosun'u bugün İstanbul'a getiren Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferinde de mutlu sona ulaştı.
NTV'den Gürkan Ak'ın haberine göre göre Fransız yıldızın ailesiyle beraber bu akşam saat 19.15'te İstanbul'da olacağı belirtildi.
FENERBAHÇE'DE KİRALIK OYNAYACAK
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli takımından kiralanan 27 yaşındaki oyuncu, sezon sonuna kadar kiralık forma giyecek.
Geçen sezon 31 maça çıkan Saint-Maximin, 4 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.
Son 2 günde 3 transfer bitiren Fenerbahçe, milli futbolculardan Cenk Tosun ve Oğuz Aydın ile beraber Allan Saint-Maximin transferini de tamamladı.