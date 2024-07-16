Fenerbahçe dev transferi noktaladı! Allan Saint-Maximin bu akşam İstanbul'da olacak

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 16 Temmuz 2024 11:43 - Güncelleme: 16 Temmuz 2024 12:05 - Güncelleme:

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Transferde harekete geçen Fenerbahçe, Cenk Tosun'dan sonra bir hamle daha yaptı. Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli forması giyen Allan Saint - Maximin'i kiralık olarak renklerine bağladı.