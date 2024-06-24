Trabzonspor transfer bombalarını peş peşe patlattı! 5 isim birden açıklandı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzon güçlü kadro hedefine doğru büyük adımlar attı. Bordo mavililer transfer bombalarını peş peşe açıkladı, işte o 5 isim...

Abdullah Avcı'ya teşekkür ederek ayrıldı! Egemen Korkmaz Trabzonspor'a veda etti

Abdullah Avcı'ya teşekkür ederek ayrıldı! Egemen Korkmaz Trabzonspor'a veda etti

Fener'in eski yıldızını renklerine bağlamıştı! Trabzonspor iki yıldızı daha kadrosuna kattı

Fener'in eski yıldızını renklerine bağlamıştı! Trabzonspor iki yıldızı daha kadrosuna kattı

Trabzonspor, Ozan Tufan konusunda geri sayıma geçti. Hull City forması giyen ve 2025’e kadar mukavelesi olan orta sahanın çok yönlü ismi Abdullah Avcı’nın devreye girmesiyle ikna edilmişti.

ACUN İLE ORTA YOL BULUNDU

Ozan Tufan’ın transferi Hull City’nin sahibi olan Acun Ilıcalı ile pazarlığa kalmıştı. Ertuğrul Doğan da, Ilıcalı ile görüşüp orta yolu buldu. Transfer resmi olarak duyuruldu.

5 TRANSFER BİRDEN

Transfer sezonunun açılmasıyla birlikte atağa geçen Trabzonspor'dan bombalar peş peşe geldi. Bordo mavililer, 5 futbolcunun transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada Ozan Tufan, Denis Dragus, John Lundstram, Borna Barisic ve Anthony Nwakaeme'nin transferleri için görüşmelere başlandığı duyuruldu.

EGEMEN KORKMAZ AYRILDI

Bu arada Abdullah Avcı’nın yardımcısı Egemen Korkmaz bir numaralı teknik adam olmak için Trabzon’dan ayrıldı. Avcı’nın yardımcılığına Önder Karaveli getirildi.