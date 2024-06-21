Fener'in eski yıldızını renklerine bağlamıştı! Trabzonspor iki yıldızı daha kadrosuna kattı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ozan Tufan'ı renklerine bağlayan Trabzonspor Lundstram ve Barisic'i kadrosuna kattı.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City forması giyen Fenerbahçe'nin eski yıldızı, milli futbolcu Ozan Tufan Süper Lig'e geri döndü. Trabzonspor'un sarı-lacivertli eski yıldızı kadrosuna katması spor gündemine damga vurdu. Trabzonspor Ozan Tufan'ın ardından iki yıldızı daha kadrosuna kattığını duyurdu.

İlgili Haberler Trabzonspor Hull City'de forma giyen Ozan Tufan ile anlaştı

Trabzonspor, uzun süredir gündeminde olan İngiliz orta saha oyuncusu John Lundstram ve Hırvat sol bek Borna Barisic ile anlaşmaya vardı.

Oyuncuların birkaç gün içinde Trabzon’a gelerek sözleşme imzalamaları bekleniyor.