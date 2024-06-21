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Fener'in eski yıldızını renklerine bağlamıştı! Trabzonspor iki yıldızı daha kadrosuna kattı

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Fener&#039;in eski yıldızını renklerine bağlamıştı! Trabzonspor iki yıldızı daha kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ozan Tufan'ı renklerine bağlayan Trabzonspor Lundstram ve Barisic'i kadrosuna kattı.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City forması giyen Fenerbahçe'nin eski yıldızı, milli futbolcu Ozan Tufan Süper Lig'e geri döndü. Trabzonspor'un sarı-lacivertli eski yıldızı kadrosuna katması spor gündemine damga vurdu. Trabzonspor Ozan Tufan'ın ardından iki yıldızı daha kadrosuna kattığını duyurdu.

Trabzonspor, uzun süredir gündeminde olan İngiliz orta saha oyuncusu John Lundstram ve Hırvat sol bek Borna Barisic ile anlaşmaya vardı.

Fener'in yıldızını renklerine bağlamıştı! Trabzonspor iki yıldızı daha kadrosuna kattı - 1. Resim

Oyuncuların birkaç gün içinde Trabzon’a gelerek sözleşme imzalamaları bekleniyor.

Düzenleyen:  - Spor
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