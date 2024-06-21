Trabzonspor Hull City'de forma giyen Ozan Tufan ile anlaştı
Düzenleyen: Ahmet Öksüz- Güncelleme:
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Trabzonspor, Ozan Tufan ile transfer konusunda anlaşma sağladı. Bordo mavililerin Başkanı Ertuğrul Doğan ile Acun Ilıcalı'nın bonservis pazarlığı devam ediyor.
Trabzonspor, Hull City'de forma giyen Ozan Tufan ile her konuda anlaşma sağladı.
61Saat'in haberine göre, Ozan Tufan da Trabzonspor'da oynamaya sıcak bakarken bordo mavililerin Başkanı Ertuğrul Doğan ve Hull City Yönetim Kurulu Başkanı Acun Ilıcalı arasında bonservis görüşmelerinin devam ettiği öğrenildi.
OZAN TUFAN İLE 3+1 YILLIK SÖZLEŞME
Karadeniz Fırtınası, deneyimli orta saha oyuncusu ile 3+1 yıllık el sıkıştı.
Hull City'de geride kalan sezonda 40 maçta sahaya çıkan Ozan Tufan, 10 kez gol sevinci yaşadı.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Spor