Trabzonspor Hull City'de forma giyen Ozan Tufan ile anlaştı

Düzenleyen: Ahmet Öksüz 21 Haziran 2024 15:53 - Güncelleme: 21 Haziran 2024 16:05 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Trabzonspor, Ozan Tufan ile transfer konusunda anlaşma sağladı. Bordo mavililerin Başkanı Ertuğrul Doğan ile Acun Ilıcalı'nın bonservis pazarlığı devam ediyor.