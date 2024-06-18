Fırtına’ya yeni golcü Denis Dragus! Trabzonspor, Rumen yıldızı renklerine bağladı

Trabzonspor transferde de fırtına olmaya devam ediyor. Eski yıldızı Anthony Nwakaeme’yi tekrar kadrosuna katarak taraftarlarını heyecanlandıran bordo mavililer, geçtiğimiz sezon Gaziantep FK’da forma giyen Denis Dragus’u da renklerine bağladı.

Bordo-mavililer, bonservisi Standard Liege’de olan Rumen oyuncu ile 1 yıl opsiyonlu 4 yıllık anlaşmaya vardı. Dragus geçen sezon Süper Lig’de attığı 14 golle dikkatleri üzerine çekmişti.

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MENDY GİDİYOR

EURO 2024’te dün oynanan Ukrayna maçında forma giyen ve 1 gole imza atan 24 yaşındaki santrforla resmî sözleşme imzalandığı duyuruldu. Öte yandan Batista Mendy’nin Crystal Palace’a satışı gündemde. Bu transfer gerçekleşirse yerine tanıdık bir isim gelebilir. Daha önce Yeni Malatya ve Başakşehir formaları giyen ve bonservisi Nice’te olan Ndayishimiye için tarafların bugün görüşmelere başlanacak.