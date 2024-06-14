Trabzonspor taraftarına Nwakaeme müjdesi! Başkan Ertuğrul Doğan dönüş tarihini açıkladı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Anthony Nwakaeme ile görüştüklerini doğruladı. Başkan Doğan, yıldız oyuncunun dönüşü için tarih verdi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor gündemiyle ilgili açıklamalar yaptı. Transfer konusuna değinen Doğan, Trabzonspor'un eski yıldızı Anthony Nwakaeme hakkında açıklamalar yaptı.

Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları şu şekilde:

BİTEN 5 TRANSFERİMİZ VAR

"Trabzonspor Kulübü her zaman sahanın içinde kalmayı tercih eden bir kulüptür. Bu sene, hayatımda daha önce buna benzer şeyler yaşandığını hiç hatırlamıyorum. Tam anlamıyla kaoslarla dolu ve sıkıntılı bir sezon sona erdi. Buna benzer şeylerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. İsim vermiyorum. Daha transfer sezonu başlamadı ama biten 5 transferimiz var. İmza aşamasında olan 3 transferimiz var. Ama Avrupa Şampiyonası falan olduğu için onlarla bu şeyleri yapmak mümkün değil. Görüşmeler yapıldı, takip ediyoruz.

HAC'DAN SONRA OLUMLU SONUÇLANABİLİR

Anthony Nwaakeme ile ilgili başkan yardımcımız Nevzat bey bu konuyu görüşüyor. Sayın Abdullah Avcı'nın geri dönüşü için bir talebi oldu. Hocamız ile Tony'nin görüşmesi oldu. Bu görüşmeden sonra Trabzonspor Kulübü, Nevzat Bey ile görüşmelere başladı. Şu anda belli bir aşamaya geldik. Nevzat Bey hem Hac görevini yerine getirirken hem de transferle uğraşıyor. Hac'da olmasından dolayı transferin olumlu sonuçlanacağını düşünüyoruz."

MOURİNHO SORUSUNA CEVAP VERDİ!

Fenerbahçe bir seçim sürecinden geçti ve Jose Mourinho'yu açıkladı. Seçim sürecinde oldukça Trabzonspor'dan bahsettiler. Ligdeki durum açısından Trabzonspor başkanı olarak Mourinho'yu nasıl yorumlarsınız? sorusuna Ertuğrul Doğan şu cevabı verdi:

BENİ İLGİLENDİREN BİR KONU DEĞİL

"Hiç beni ilgilendiren bir durum değil. Tek konsantre olduğum konu; Trabzonspor'u ekonomik olarak bu lige nasıl hazır hale getiririz, transferlerimizi nasıl bir an önce bitirebiliriz, camiamızla nasıl birlikte olabiliriz, biz sadece bunları düşünüyoruz. Biz işimizi doğru yaptığımızda müddetçe; kimin, nerede, ne olduğunun çok bir önemi yok. Gereken mücadeleyi vereceğiz. Gereken mücadeleyi verdikten sonra iş nereye gidecek göreceğiz."