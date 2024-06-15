Trabzonspor'un eski futbolcusu Kevin Campbell hayatını kaybetti

1998-1999 sezonunda Trabzonspor'da da forma giyen İngiliz futbolcu Kevin Campbell hayatını kaybetti. Dönemin Trabzonspor Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Campbell için yamyam ifadesini kullanmıştı. Yılmaz'ın yamyam ifadeleri sonrası Campbell Trabzonspor'dan ayrılmıştı.

İngiliz futbolcu Kevin Campbell 54 yaşında hayatını kaybetti. Campbell, kariyerinin 1998-1999 sezonunda Trabzonspor'da forma giymişti.

İNGİLİZ EKİPLERİNDEN PAYLAŞIM

İngiliz futbolcunun vefatı sonrası İngiltere Premier Lig hesabı ile formasını giydiği Arsenal, Everton, Cardiff kulüpleri de paylaşımda bulundu.

Arsenal, "Eski forvetimiz Kevin Campbell'ın kısa bir hastalıktan sonra öldüğünü öğrenmekten harap olduk" diye tweet attı.

Arsenal'ın paylaşımında "Kevin, kulüpteki herkes tarafından çok seviliyordu. Hepimiz bu zor zamanda arkadaşlarını ve ailesini düşünüyoruz. Huzur içinde yat Kevin." ifadeleri yer aldı.

Everton, kendisine "Süper Kev" olarak atıfta bulunan bir mesajla saygılarını sundu. Kulübün paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Sadece gerçek bir Goodison Park kahramanı ve İngiliz oyununun simgesi değil, aynı zamanda inanılmaz bir insan - onunla tanışan herkesin bileceği gibi."

MEHMET ALİ YILMAZ "YAMYAM" DEMİŞTİ

Dönemin Trabzonspor Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Kevin Campbell için yamyam ifadesini kullanmıştı. Yılmaz, "Zaman zaman bağırıyorlar 'başkanım bize bir golcü al' diye. Biz de buluyoruz bir yamyam alıyoruz işte. Yani rengi bozuk. Alıyoruz ama atmıyor anasını satıyım. Ben mi atacağım golleri" demişti. Bu ifadelerin ardından Campbell Trabzonspor'dan ayrılmıştı.

MEHMET ALİ YILMAZ NİSANDA HAYATINI KAYBETTİ

Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübünün eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz, 24 Nisan 2024 tarihinde evinde ölü bulunmuştu. Yılmaz, 75 yaşında hayata gözlerini yumdu.