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Trabzonspor ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Karadeniz ekibi pazarlık masasında

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Trabzonspor ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Karadeniz ekibi pazarlık masasında

Spor Haberleri

Yeni sezonda orta sahasına takviye yapmak isteyen Trabzonspor, adı Galatasaray ile anılan Ndidi için devreye girdi. Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncu için pazarlık masasında olduğu iddia edildi.

Yeni sezona iddialı kadrolarla girmek isteyen takımlarımız transfer döneminde yıldız isimlere yöneldi. Galatasaray'ın listesinde olduğu Wilfried Ndidi için Trabzonspor devreye girdi.

Trabzonspor ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Karadeniz ekibi pazarlık masasında - 1. Resim

TRABZONSPOR PAZARLIK MASASINDA

Sabah'ın haberine göre Trabzonspor, Galatasaray'ın da devrede olduğu Wilfred Ndidi ile pazarlık masasına oturdu.

Haberde 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Everton ve Lyon'un da ilgilendiği belirtildi.

Wilfred Ndidi'nin yüksek maaş ve imza parası talebinin Trabzonspor'un işini zorlaştırdığı vurgulandı.

Trabzonspor ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Karadeniz ekibi pazarlık masasında - 2. Resim

BU SEZON PERFORMANSI

Leicester City ile sözleşmesinin sonuna gelen Ndidi, geride bıraktığımız sezonda 36 maça çıktı ve 6 gol, 6 asistlik skor katkısı verdi.

Düzenleyen:  - Spor
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