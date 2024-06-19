Trabzonspor ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Karadeniz ekibi pazarlık masasında

Düzenleyen: Ahmet Polat 19 Haziran 2024 23:14 - Güncelleme: 19 Haziran 2024 23:19 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Yeni sezonda orta sahasına takviye yapmak isteyen Trabzonspor, adı Galatasaray ile anılan Ndidi için devreye girdi. Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncu için pazarlık masasında olduğu iddia edildi.