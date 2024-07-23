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Trabzonspor, yeni transferi Pedro Malheiro'yu duyurdu

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Trabzonspor, yeni transferi Pedro Malheiro&#039;yu duyurdu
Trabzonspor, Transfer, Haber

Spor Haberleri

Thomas Meunier'in ayrılığı sonrası sağ bek arayışlarına başlayan Trabzonspor aradığı ismi Portekiz'de buldu. Karadeniz ekibi Boavista'dan Pedro Malheiro'yu renklerine bağladı.

Transferde atağa kalkan Trabzonspor, Portekiz ekiplerinden Boavista'nın sağ beki Pedro Malheiro'yu kadrosuna kattı.

Bordo-mavililer, 4+1 yıllık sözleşme imzalayan 23 yaşındaki oyuncu için, 2 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 10 pay ödeyecek.

Karadeniz ekibi, Malheiro'ya yeni sezonda 830 bin euro maaş ödeyecek.

Trabzonspor, yeni transferi Pedro Malheiro'yu duyurdu - 1. Resim

MALHEIRO: KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN

Resmi imza sonrası açıklamalarda bulunan Malheiro, “Bu fırsat için ve transferimde emeği geçen herkese tek tek teşekkür ederim. Bütün oynadığım maçlarda yüzde yüzümü vermeye çalışan bir oyuncuyum. Burada da kulübün benden beklentilerinin farkındayım. Kulübümüzün bu seneki hedeflerinin bilincindeyim ve bu hedeflere ulaşma yolunda her maçta yüzde yüzümü vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Burada olmaktan ve bu fırsata sahip olmaktan dolayı çok mutluyum.” ifadelerini kullandı.

Yeni transferimiz Pedro Malheiro, 79 numaralı formayı giyecek.

Düzenleyen:  - Spor
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