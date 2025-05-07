Trabzonspor'da Galatasaray mesaisi devam ediyor
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Trabzonspor, hazırlıklarını Papara Park'ta sürdürüyor. Fatih Tekke yönetiminde taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirildi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu’nun 35. haftasında evinde ağırlayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından rondo ve pas çalışması yaptı.
Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran