Trabzonspor'da Galatasaray mesaisi devam ediyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi 7 Mayıs 2025 19:01 - Güncelleme: 7 Mayıs 2025 19:04 - Güncelleme:

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Trabzonspor, hazırlıklarını Papara Park'ta sürdürüyor. Fatih Tekke yönetiminde taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirildi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu’nun 35. haftasında evinde ağırlayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından rondo ve pas çalışması yaptı. Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla sürdürecek. İlgili Haber Osayi-Samuel Galatasaray'a mı? Menajerler aracılığıyla teklif edildi

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran