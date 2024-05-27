Trabzonspor'da Nicolas Pepe takımdan ayrıldığını açıkladı
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Trabzonspor'da istenilen performansı veremeyen Nicolas Pepe'nin geleceği belli oldu. Fildişi Sahilli futbolcu, sosyal medya hesabından takımdan ayrıldığını açıkladı.
Trabzonspor'da Nicolas Pepe dönemi sona erdi. Trabzonspor'un Fildişi Sahilli yıldızı Nicolas Pepe takımdan ayrıldığını duyurdu. Pepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Trabzonspor'a veda etti.
28 yaşındaki hücumcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bordo-Mavililere veda etti.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi