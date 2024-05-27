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Trabzonspor'da Nicolas Pepe takımdan ayrıldığını açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trabzonspor&#039;da Nicolas Pepe takımdan ayrıldığını açıkladı
Trabzonspor, Nicolas Pepe, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'da istenilen performansı veremeyen Nicolas Pepe'nin geleceği belli oldu. Fildişi Sahilli futbolcu, sosyal medya hesabından takımdan ayrıldığını açıkladı.

Trabzonspor'da Nicolas Pepe dönemi sona erdi. Trabzonspor'un Fildişi Sahilli yıldızı Nicolas Pepe takımdan ayrıldığını duyurdu. Pepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Trabzonspor'a veda etti.

28 yaşındaki hücumcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bordo-Mavililere veda etti.

Trabzonspor'da Nicolas Pepe takımdan ayrıldığını açıkladı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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