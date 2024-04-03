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Haberler > Spor > Trabzonspor'dan PFDK kararlarına protesto: Konyaspor maçı öncesi 30 saniye hareketsiz kalındı

Trabzonspor'dan PFDK kararlarına protesto: Konyaspor maçı öncesi 30 saniye hareketsiz kalındı

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Trabzonspor&#039;dan PFDK kararlarına protesto: Konyaspor maçı öncesi 30 saniye hareketsiz kalındı

Spor Haberleri

Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor'u 3-1 yenen Trabzonspor'da oyuncular ve teknik ekip, PFDK kararlarını protesto ederek tepki gösterdi.

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı.

Zorlu mücadeleden 3 puanı 3-1'lik skorla alan Bordo-mavililer, maç öncesi PFDK kararlarına tepki göstererek 30 saniye hareketsiz kaldı.

Trabzonspor'dan PFDK kararlarına protesto: Konyaspor maçı öncesi 30 saniye hareketsiz kalındı - 1. Resim

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Takımımız, PFDK'nın hukuksuz kararlarını protesto etti

Futbol A Takımımız, bu akşam saat 20.30’da Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Tümosan Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmanın başlamasıyla 30 saniye boyunca hareketsiz kalarak adaletsizliğe karşı dik duruş sergilemiştir.

Tümosan Konyaspor yönetimi ve takımına yaptığımız protesto için gösterdikleri hassasiyete teşekkür ederiz.

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Düzenleyen:  - Spor
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