Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün dedesi vefat etti
Spor Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül’ün dedesi Abdullah Akgül (88), hayatını kaybetti.
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı ve eski milli güreşçi Taha Akgül’ün dedesi Abdullah Akgül, yaklaşık 4 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Merhum Abdullah Akgül’ün cenazesi, yarın Sivas Ayyıldız Camii’nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Türkiye Gazetesi