Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün dedesi vefat etti

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül’ün dedesi Abdullah Akgül (88), hayatını kaybetti.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı ve eski milli güreşçi Taha Akgül’ün dedesi Abdullah Akgül, yaklaşık 4 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merhum Abdullah Akgül’ün cenazesi, yarın Sivas Ayyıldız Camii’nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

