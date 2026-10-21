UEFA Konferans Ligi'nde Atilla Karaoğlan'a görev

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, İspanya temsilcisi Getafe ile İsviçre ekibi Lugano arasında 22 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi müsabakasını yönetecek.

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UEFA Konferans Ligi 2'nci haftasında Getafe ile Lugano, 22 Ekim Perşembe günü TSİ 19.45'te karşı karşıya gelecek. Bu müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Atilla Karaoğlan

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasına göre; İspanya'nın Getafe şehrindeki Coliseum Stadı'nda oynanacak maçta Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Murat Altan yapacak.

Karşılaşmanın 4'üncü hakemi Mehmet Türkmen olacak. Onur Özütoprak VAR (Video Yardımcı Hakem), Erkan Engin (Video Yardımcı Hakem Asistanı) ise AVAR olarak görev alacak.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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