Salah tarihe geçti, Trabzonspor'un Avrupa'da galibiyet hasreti bitti!

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya ekibi KuPS Kuopio'yu 4-2 mağlup ederek organizasyona galibiyetle başladı. Bu maça kadar en son 1 Ağustos 2024'te UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımını sahasında 1-0 yenen bordo-mavililer, Avrupa'daki galibiyet hasretine son verdi. Thomas Reis yönetiminde Süper Lig'de Galatasaray'ı sahasında 4-0, Samsunspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, KuPS'u da kayıpsız geçerek Alman teknik adamla üçte üç yaptı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk maçında Miika Nuutinen'in çalıştırdığı KuPS Kuopio ile karşılaştı.

FİNLANDİYA'DA DÖRT GOLLÜ GALİBİYET

Tammelan Stadı'nda oynanan müsabakada Trabzonspor, KuPS Kuopio'yu 4-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Bordo mavililerin galibiyet gollerini 3. dakikada Paul Onuachu, 44. dakikada Muhammed Salah, 47 ve 90+1. dakikalarda Franculino Dju kaydetti. Ev sahibinin golleri ise 54. dakikada Petteri Pennanen ve 90+6. dakikada Engvall'dan geldi.

SALAH'TAN BÜYÜK BAŞARI

Muhammed Salah, KuPS ile deplasmanda oynanan maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Salah, hem Şampiyonlar Ligi hem Avrupa Ligi hem de Konferans Ligi maçında gol atan ve asist yapan üçüncü oyuncu oldu.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Süper Lig'de eylül ayının en iyisi Salah

KuPS - Trabzonspor

ONANA PENALTIDA GEÇİT VERMEDİ

Bordo mavililerin Kamerunlu file bekçisi Andre Onana, müsabakanın 59. dakikasında Parzyszek'in kullandığı penaltıda kalesini gole kapattı. Onana, bu sezon düzenlenen UEFA turnuvalarının tarihinde penaltı kurtaran ilk Trabzonspor kalecisi oldu (ön elemeler hariç).

ONUACHU DEVAM EDEMEDİ

Suni çimde oynanan maça ilk 11'de başlayan Paul Onuachu, henüz üçüncü dakikada fileleri sarsarken gol sonrası sakatlık geçirdi ve yerini Franculino'ya bıraktı.

AVRUPA'DA GALİBİYET HASRETİ BİTTİ

Alman teknik adam ile ilk Avrupa kupası maçına çıkan Karadeniz ekibi, galibiyet hasretine de son verdi. Bu maça kadar en son 1 Ağustos 2024'te UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımını sahasında 1-0 yenen bordo-mavililer, Avrupa'daki galibiyet hasretini sonlandırdı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Trabzonspor'da Beşiktaş derbisi öncesi şok sakatlık

KuPS - Trabzonspor

MAÇTAN KRİTİK ANLAR

3. dakikada Trabzonspor öne geçti. Salah'ın pasında savunmanın arkasında topla buluşarak kaleci Kreidl ile karşı karşıya kalan Onuachu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

9. dakikada takımını öne geçiren golü atan Onuachu, sakatlanarak yerini Dju'ya bıraktı.

11. dakikada Ozan Tufan'ın sağ taraftan pasında ceza alanı içinde Salah'ın şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.

28. dakikada Salah'ın kullandığı serbest atışta Ozan Tufan topu yakın mesafedeki Cenk Özkacar'a indirdi. Bu futbolcunun yerden şutunda, kaleci Kreidl topa sahip oldu.

35. dakikada Salah'ın soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Cenk Özkacar'ın kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.

37. dakikada Parzyszek'in pasında ceza alanı sol çaprazında yakın mesafeden Kujasalo'nun şutunda, top yan ağlarda kaldı.

41. dakikada Puukko'nun sağdan ortasında yakın mesafede iyi yükselen Parzyszek'in kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

42. dakikada Armah'ın ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Onana yerden seken topu yatarak kontrol etti.

44. dakikada bordo-mavili ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza alanı sağ çaprazındaki Aral Şimşir'in şutunda savunmadan dönen topu önünde bulan Salah, meşin yuvarlağı sol üst köşeden filelerle buluşturdu: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

47. dakikada Trabzonspor üçüncü golünü buldu. Pina'nın şutunda kaleci Kreidl'dan dönen topu altıpas içinde Dju dokunarak filelere gönderdi: 0-3.

54. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye indirdi. Pennanen'in sol taraftan kullandığı kornerde top, direkt kaleci Onana'nın üzerinden filelerle buluştu: 1-3.

58. dakikada KuPS Kuopio penaltı kazandı. Eskesen ile ceza alanında girdiği ikili mücadelede Samet Akaydin'in topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen karşılaşmanın hakemi Ishmael Barbara, penaltı noktasını gösterdi. 59'uncu dakikada Parzyszek'in kullandığı penaltıda, kaleci Onana topu önledi. Dönen topu tekrar bu futbolcu tamamlamak istedi, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

69. dakikada Kujasalo'nun ceza alanı içinden şutunda, kaleci Onana topu kornere çeldi. Kornerde Kamerunlu kaleci, Parzyszek'in şutunda bir kez daha gol izni vermedi.

90+1. dakikada Trabzonspor, skoru 4-1'e getirdi. Muçi'nin sol taraftan pasında Dju, altıpas içerisinde dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

90+6. dakikada ev sahibi ekip, bir kez daha farkı 2'ye indirdi. Engvall'ın ceza alanı içinden sert şutunda, top filelerle buluştu: 2-4.

KuPS - Trabzonspor

TRABZONSPOR'DA 6 DEĞİŞİKLİK

UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya ekibi KuPS Kuopio ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor, son olarak Süper Lig'de Samsunspor ile oynadığı maçın ilk 11'ine göre 6 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Thomas Reis, sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığının yanı sıra 19 Ekim Pazartesi günü sahalarında Beşiktaş ile yapacakları maçı da düşünerek değişikliklere gitti.

Samsunspor maçında ilk 11'de forma giyen Fabinho, Muçi, Dju yedek kulübesinde yer alırken Savic ve Mustafa Eskihellaç sakatlıkları, Nwaiwu ise kart cezası nedeniyle forma giyemedi.

Bu oyuncuların yerine Mendy, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Bouchouari, Ozan Tufan ve Onuachu ilk 11'de forma giydi.

Trabzonspor, sahaya Onana, Pina, Mendy, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Salah, Bouchouari, Aral Şimşir ve Onuachu 11'iyle çıktı.

Bordo-mavili takımda kırmızı kart cezalısı Nwaiwu, Cabral ve Malinovskyi ile sakatlıkları bulunan Savic, Mustafa Eskihellaç, Batagov, Okay Yokuşlu ve Onuralp Çevikkan, kadroda yer almadı.

KuPS - Trabzonspor

SALAH, KAPTAN ÇIKTI

Teknik direktör Thomas Reis, Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ı Beşiktaş maçı öncesi dinlendirmedi.

Bordo-mavili takımda 7 golle en golcü oyuncu olan Mısırlı yıldız, takım kaptanı olarak sahaya çıktı.

Maç öncesi Trabzonspor taraftarı gibi Finlandiya temsilcisinin taraftarı da Salah'a ilgi gösterdi. Ayrıca maç öncesi Liverpool forması giyen Salah hayranları da stat girişinde bordo-mavili takımın otobüsünü bekledi.

KuPS - Trabzonspor

MENDY, 417 GÜN SONRA FORMA GİYDİ

Trabzonspor'da Süper Lig'de yabancı kontenjanı nedeniyle oynayamayan ancak UEFA listesine bildirilen Batista Mendy, KuPS Kuopio maçıyla birlikte 417 gün sonra bordo-mavili formayı giydi.

Trabzonspor formasıyla son resmi karşılaşmasına 24 Ağustos 2025 tarihinde Papara Park'ta oynanan Antalyaspor maçıyla çıkan Fransız oyuncu, daha sonra kiralandığı Sevilla'dan sezon başında geri dönmüştü.

Mendy gibi Avrupa kupası maçlarında oynayabilen bir başka oyuncu Bouchouari, KuPS Kuopio karşısında kendisine yer buldu.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile oynanan iki maçta da 45'er dakika görev alan Bouchouari, KuPS Kuopio maçıyla birlikte 49 gün sonra forma giydi.

Trabzonspor'da sezon başında kadroya dahil edilen Samet Akaydin ise bordo-mavili takımda ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.

KuPS - Trabzonspor

TRABZONSPOR TARAFTARI YALNIZ BIRAKMADI

Karşılaşmaya Trabzonspor taraftarları ilgi gösterdi. 8 bin kişilik Tammelan Stadı'nın bir bölümünde yer alan taraftarlar, Finlandiya'da takımlarını yalnız bırakmadı. Konferans Ligi karşılaşmalarını kendi stadı UEFA'nın belirlediği şartlara uygun olmadığı için yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Tampere şehrinde oynayan Finlandiya temsilcisinin taraftarları da tribünlerin büyük bölümünde yer alarak takımlarını destekledi.

KuPS - Trabzonspor

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala