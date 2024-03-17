Üst üste 3. mağlubiyetini alan Santos yönetimindeki Beşiktaş’ın kolu kanadı kırıldı

Sergen Yalçın yönetimindeki Antalya’ya karşı maçın başında geriye düşen siyah beyazlılar ikinci yarı direndi ama tabela yapamadı. Rashica’nın uzatmadaki penaltısı (dengesini kaybedip çift vuruşa dönmesi) her şeyi özetledi.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş tarihinin en kötü sezonunda taraftarına ıstırap vermeye devam ediyor. Siyah beyazlılar eski hocası Sergen Yalçın’ın çalıştırdığı Antalyaspor’a da kaybetti.

HIZLICA 90 DAKİKA

Beşiktaş’ın tecrübeli kalecisi Mert Günok son anlarda takımına penaltı kazandırdı.

Gedson Fernandes hem penaltıya sebep oldu hem de kaptırdığı toplarla tepki çekti.

Burak Pakkan’ın Antalyaspor lehine verdiği penaltı kararı Beşiktaşlıları çileden çıkardı.

Antalyaspor’un maç boyunca sadece iki isabetli şutu vardı ve ikisi de gol oldu.

Antalyaspor, lig tarihinde ilk kez Beşiktaş’a karşı bir sezondaki iki maçı da kazandı.

ANTALYA ÇOK RAHAT

Akdeniz ekibi bu sezon en rahat ilk yarılarından birini oynadı. Orta alanda rakibini rahatsız eden bir Beşiktaş yoktu sahada. Hücumda ise yine Semih Kılıçsoy’un bireysel çabalarıyla gol arayışları vardı.

MUÇİ ORTAK ETTİ

Santrfor Cenk Tosun ise artık klasikleşen şekilde çok koşup hiç iş yapmadı. İkinci yarı başlamadan önce etkisiz eleman Amartey çıktı, yerine giren Muleka sağ kanada, Rashica ise 8 numaraya geçti. Hakemin düdüğünden 15 saniye sonra Muçi’nin attığı golle siyah beyazlılar maça yeniden ortak oldu. Haftalar sonra dalga dalga hücum eden bir Beşiktaş çıktı ortaya.

İNANILMAZ SON

Cenk Tosun çıkıp yerine Aboubakar girince gol umutları ve baskı arttı. Antalyaspor iyice geriye çekildi. Muçi, Aboubakar ve Muleka’nın 78. dakikada üst üste çektiği şutlar girmedi. Mert Günok’un 90+5’te hücuma çıkıp penaltı kazandırmasının gecenin olayı olması beklenirken, Rashica’nın gol olan ama sayılmayan penaltı vuruşu bu sezon Beşiktaş’ın halinin özeti gibiydi.

FORMAYI BIRAKIN GİDİN!

Fernando Santos’un geldiği günden itibaren takıma oynattığı futbol tribünleri çileden çıkardı. Siyah beyazlı taraftarlar “Şanlı Beşiktaş hücum yapsana”, “Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin”, “Formayı bırakın sahayı terk edin” şeklinde sloganlar attı.

TARAFTAR İSYANDA, YÖNETİM KARAR AŞAMASINDA SANTOS MASADA!

Beşiktaş’ta aşı tutmadı, üst üste kayıplar geldi ve umutlar tükendi. Portekizli için olağanüstü toplantı var.

Kara Kartal yeni hocası Fernando Santos ile iyice dibe vurdu. Portekizli teknik adam iç sahada altı maça çıkarken üç galibiyet, iki mağlubiyet ve bir beraberlik gördü. Taraftar oyunculara ve umutsuz tabloya isyan ederken yönetim de Fernando Santos’un durumunu ve gelinen noktayı konuşmak için olağanüstü toplantı kararı aldı.

ARA İYİ GELECEK

2025’e kadar mukavelesi olan Santos ise pozitif bir bakış sergiledi. Portekizli teknik adam “Galatasaray maçında beraberliği, Antalya karşısında ise galibiyeti hak etmiştik. Oyuncuları suçlamaya gerek yok. Bu sezonki en iyi ikinci devremizdi. Millî arada hazırlanmak için önemli bir süremiz var. Bu sürenin bize iyi geleceğini düşünüyorum” dedi.

MUÇİ'DEN 'TEKNİK' BAKIŞ: FARKLI YOLLAR DENEMELİYİZ

Siyah beyazlıların tek golünü atan Ernest Muçi, ilginç açıklamalarda bulundu. Mental anlamda kafaları güçlendirmeleri gerektiğini belirten Muçi “İleride yeteri kadar (pas) beslenemiyor musun?” sorusuna “Ne cevap vereceğimi bilmiyorum. Gol için daha farklı yollar denemek gerekiyor” cevabını verdi.

SERGEN YALÇIN'DAN SİTEM: DAHA İYİ AĞIRLANABİLİRDİM

∂ Beşiktaş taraftarının maç öncesi destek verdiği Antalyaspor’un hocası Sergen Yalçın maç sonu sitem etti. Yalçın “Burada daha iyi ağırlanmak isterdim. Pandemi sezonunda burada kupalar kazandık” diye konuştu.

ANTALYA'YI YENEMİYOR KABUS DEVAM ETTİ

∂ Antalyaspor’la iç sahada oynadığı maçlarda galibiyete hasret kalan Beşiktaş bu geleneğini dün de sürdürdü. Siyah beyazlılar sahadan 2-1’lik skorla mağlup ayrılarak Antalyaspor’la sahasında oynadığı son altı maçı da kazanamamış oldu (3 M, 3 B).

PENALTI VERİLDİ AMA... BİR YANLIŞLIK VAR!

∂ Hakem Burak Pakkan 36. dakikada Beşiktaş ceza sahası içinde yaşanan pozisyon ve VAR’dan gelen uyarı sonrası ekrana gitti. Pakkan, VAR izlemesi sonrası penaltı kararı verdi ancak oyuncu çekilen yerin tersine düştüğü gibi top da zaten o bölgede değil.

KARAR DOĞRU PENALTI GOLÜ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

∂ Mert Günok’un kafa vuruşunda rakibin eline gelen pozisyonda VAR uyarısıyla verilen penaltı kararı doğru. Devamında Rashica, vuruşu yaparken ayağı kayıyor ve topla iki kez oynuyor. Golün iptali ve endirekt serbest vuruş kararı doğru.

PENALTI İÇİN NE DEDİLER?

∂ Fernando Santos: Bunca yıllık futbol hayatımda böyle bir penaltı görmedim, Milot iyi vurdu aslında ama büyük bir şanssızlık yaşadı.

∂ Sergen Yalçın: Penaltı pozisyonu kısmet. Aynısını millî takımda Beckham kaçırmıştı F.Bahçe Stadı’nda. Futbol şans oyunu.