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Yarı final bileti Mbappe'den geldi! İlk maçı kaybeden PSG, rövanş maçında Barcelona'yı farka boğdu

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Yarı final bileti Mbappe&#039;den geldi! İlk maçı kaybeden PSG, rövanş maçında Barcelona&#039;yı farka boğdu

Spor Haberleri

Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalan takım belli oldu. PSG, Barcelona'yı, Borussia Dortmund ise Atletico Madrid'i bozguna uğrattı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final rövanş gecesinde  maç oynandı.

İlk maçta evinde Barcelona'ya 3-2 kaybeden PSG, rövanşı 4-1 kazanarak yarı finale kaldı.

Konuk ekibin gollerini Mbappe (2), Dembele ve Vitinha atarken, ev sahibi ekibin tek golü Raphinha'dan geldi.

Barcelona'da Araujo, 29.dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Yarı final bileti Mbappe'den geldi! İlk maçı kaybeden PSG, rövanş maçında Barcelona'yı farka boğdu - 1. Resim

PSG İLE DORTMUND FİNAL İÇİN OYNAYACAK

Bu sonuçların ardından PSG ile Borussia Dortmund yarı finalde eşleşti.

Yarı final müsabakalarının 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı "Devler Ligi"nde final maçı, 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.

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