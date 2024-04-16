Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor! Borussia Dortmund - Atletico Madrid Canlı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalan 2 takım bugün belli olacak. Saat 22.00'de başlayan karşılaşmalarda Borussia Dortmund, Atletico Madrid'i, Barcelona ise PSG'yi ağırlıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu rövanş gecesinde 2 karşılaşma oynanıyor.

İlk maçı 2-1 kaybeden Borussia Dortmund, evinde Atleticio Madrid ile karşılaşıyor.

Aynı saatte oynanan bir diğer mücadelede ise Barcelona, 3-2 kazandığı maçın rövanşında PSG'yi konuk ediyor.

BORUSSIA DORTMUND - ATLETICO MADRID CANLI

Borussia Dortmund: Kobel, Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen, Emre Can, Sabitzer, Brandt, Sancho, Adeyemi, Füllkrug.

Atletico Madrid: Oblak, Molina, Gimenez, Hermoso, Azpilicueta, Llorente, Koke, De Paul, Morata, Griezzmann