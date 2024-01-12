Yarı otomatik ofsayt sistemi nedir? TFF'den yarı otomatik ofsayt sistemi açıklaması! Yarı otomatik ofsayt sistemi nasıl uygulanacak?
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de 20. hafta maçlarından itibaren Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’nin kullanılmaya başlanacağını duyurmasının ardından konuya ilişkin detaylar gündem oldu. TFF VAR Danışmanı Pawel Gill ve MHK yetkilileri hakem eğitimlerinde uygulanmaya başlanmıştı. Peki, Yarı otomatik ofsayt sistemi nedir? TFF'nin yarı otomatik ofsayt sistemi açıklaması!
Sezon başı uygulanmaya başlanacağı söylenen Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Süper Lig’in 20. Haftasından itibaren uygulanmaya başlanacak. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ile ilgili TFF’nin yaptığı açıklama sonrası futbolseverler yarı otomatik ofsayt sistemi ile ilgili detayları araştırmakta. Peki, Yarı otomatik ofsayt sistemi nedir? TFF'nin yarı otomatik ofsayt sistemi açıklaması!
YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ NEDİR, NASIL ÇALIŞIR?
Yarı otomatik ofsayt sisteminde maç süresince stadyumlarda bulunan kameralar aracılığı ile oyuncular iskelet sistemlerindeki 29 farklı noktasından aynı anda takip edilerek eş zamanlı şekilde VAR Merkezi'ne gönderilecek ve burada taranan görüntüler VAR monitörü aracılığıyla hakeme izletilerek kısa sürede karar alınması sağlanacak. Taranan görüntüler ile oluşturulan 3 boyutlu animasyon yayıncı kuruluş aracılığıyla maçı izleyenlere de gösterilecek.
YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süper Lig’de yarı otomatik ofsayt sistemi 2023-2024 sezonunun 20. Haftasından itibaren başlayacak.
YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ HANGİ LİGLERDE KULLANILIYOR?
FIFA Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi gibi üst düzey turnuvalarda ve Serie A'da kullanılan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren Türkiye'de de kullanılmaya başlanacak. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi böylece Avrupa liglerinde İtalya'dan sonra ilk kez Türkiye'de kullanılmış olacak.
YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ HANGİ STADYUMLARDA OLACAK?
Yarı otomatik ofsayt sistemi alt yapısı Süper Lig’de yer alan takımlarının bulunduğu stadyumlara kuruldu.
Yarı otomatik ofsayt sisteminin yer alacağı stadyumlar;
- Pendik Stadı
- Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu
- Antalya Kırbıyık Holding Stadyumu
- Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
- Çaykur Didi Stadı
- Başakşehir Fatih Terim Stadı
- Ankara Eryaman Stadyumu
- Mersin Stadyumu
- Sivas 4 Eylül Stadyumu
- Corendon Airlines Park Antalya Stadı
- Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu
- Yeni Adana Stadyumu
- Gaziantep Kalyon Stadyumu
- Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu
- Şenol Güneş Spor Kompleksi
- Konya Büyükşehir Stadyumu
- İstanbul Tüpraş Stayumu
- Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi
- RAMS Park Ali Sami Yen Spor Kompleksi
- Atatürk Olimpiyat Stadyumu
TFF'DEN YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ AÇIKLAMASI!
TFF yaptığı açıklamada yarı otomatik ofsayt sistemini resmen duyurdu. TFF, resmi sitesinden yaptığı açıklamada "Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapan stadyumlarda altyapı ve kamera kurulumları tamamlanan, testleri yapılan, TFF VAR Danışmanı Pawel Gill ve MHK yetkilileri ve hakemlerle eğitimleri uygulanan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Süper Lig'in ikinci devresinin başlangıcı olan 20. hafta maçlarından itibaren kullanılmaya başlanacak.
Stadyumlarda bulunan kameralar aracılığı ile iskelet sistemlerinin 29 farklı noktasından taranan futbolcuların görüntüleri eş zamanlı şekilde VAR Merkezi'ne ulaştırılacak. Çok kısa sürede taranan görüntü maçın hakemine VAR monitörü aracılığıyla izletilerek maçın hakeminin kısa sürede karar vermesi sağlanacak. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi tarafından taranan görüntü sayesinde oluşan karar, 3 boyutlu animasyon oluşturularak yayıncı kuruluş aracılığıyla maçı izleyenlere de gösterilecek." ifadelerini kullandı.
YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİNİN ALTYAPISI KİME AİT?
Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Trendyol Süper Lig kulüplerinin stadyumlarına ve TFF VAR Merkezi'ne Türk Telekom'un güçlü fiber internet altyapısı ve teknoloji desteği ile kuruldu. Uzun yıllardır Türk futboluna destek veren Türk Telekom, ülkemiz futbolunun dijital dönüşümüne ve yeni teknolojilerin Türk futboluna kazandırılmasında önemli rol oynuyor.
YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ TFF 1. LİG'DE OLACAK MI?
Yarı otomatik ofsayt sisteminin TFF 1. Lig'de şuan için planlaması bulunmamakta.
Kaynak: Türkiye Gazetesi