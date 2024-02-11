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    • Yattara futboldan kopamıyor! 43 yaşında transfer oldu

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Yattara futboldan kopamıyor! 43 yaşında transfer oldu
    Sivas, Trabzonspor, Yattara, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Trabzonspor'un efsane oyuncuları arasında gösterilen İbrahim Yattara, Sivas'ta futbol hayatına devam edecek. Yıldız oyuncunun imza attığı takım şaşırttı.

    Türk futbol tarihinin iz bırakan futbolcularından İbrahim Yattara, 43 yaşında yeteneklerini sergilemeye devam edecek.

    Türkiye'de yaşamaya devam eden Gineli yıldız, Sivas'ın Süper Amatör ekiplerinden İmranlıspor'a transfer oldu.

    Yattara futboldan kopamıyor! 43 yaşında transfer oldu

    YATTARA'DAN BİR TRANSFER DAHA

    İmranlıspor Kulübü, Gineli eski milli futbolcu ile play-off maçları süresince sözleşme imzaladı. İstanbul’da gerçekleşen imza töreninde İmranlıspor Kulüp Başkanı Adnan Avcı ile Kulüp Avukatı Enes Yüksel de hazır bulundu.

    18 Şubat’ta başlayacak play-off mücadelelerinde forma giyecek olan İbrahim Yattara'nın önümüzdeki günlerde İmranlı’ya giderek takımla tanışması ve çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    SivasTrabzonsporYattara
    Haberler > Spor > Yattara futboldan kopamıyor! 43 yaşında transfer oldu
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