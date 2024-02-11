Yattara futboldan kopamıyor! 43 yaşında transfer oldu

Trabzonspor'un efsane oyuncuları arasında gösterilen İbrahim Yattara, Sivas'ta futbol hayatına devam edecek. Yıldız oyuncunun imza attığı takım şaşırttı.

Türk futbol tarihinin iz bırakan futbolcularından İbrahim Yattara, 43 yaşında yeteneklerini sergilemeye devam edecek.

Türkiye'de yaşamaya devam eden Gineli yıldız, Sivas'ın Süper Amatör ekiplerinden İmranlıspor'a transfer oldu.

YATTARA'DAN BİR TRANSFER DAHA

İmranlıspor Kulübü, Gineli eski milli futbolcu ile play-off maçları süresince sözleşme imzaladı. İstanbul’da gerçekleşen imza töreninde İmranlıspor Kulüp Başkanı Adnan Avcı ile Kulüp Avukatı Enes Yüksel de hazır bulundu.

18 Şubat’ta başlayacak play-off mücadelelerinde forma giyecek olan İbrahim Yattara'nın önümüzdeki günlerde İmranlı’ya giderek takımla tanışması ve çalışmalara başlayacağı öğrenildi.