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    • Süper Kupa krizi patlak verdi! TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın alacaklarından kesecek

    Düzenleyen: / Kaynak: Sabah Gazetesi
    - Güncelleme:
    Süper Kupa krizi patlak verdi! TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray&#039;ın alacaklarından kesecek
    Süper Kupa, Fenerbahçe, Galatasaray, Haber

    Spor Haberleri  / Sabah Gazetesi

    Suudi Arabistan'da oynanması planlanan TFF Süper Kupa maçı, çeşitli nedenlerden dolayı ertelenmişti. TFF, final için ödenen parayı Fenerbahçe ve Galatasaray'dan geri alacak.

    Geçtiğimiz aylarda Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde oynanması planlanan Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa maçı, pankart ve tişört krizi nedeniyle ertelenmişti.

    Dev finali Türkiye'de oynatmayı düşünen TFF, Suudi Arabistan tarafından verilen 4 milyon doları da geri iade edecek.

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    FENERBAHÇE VE GALATASARAY KABUL ETTİ

    Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu paranın geri iade edilmesi konusunda Galatasaray ve Fenerbahçe ile görüştü ve bu bedeli iki takımın alacaklarından kesecek.

    Öte yandan TFF, Süper Kupa maçını en geç mart ayında oynanmasını isterken, iki kulübün henüz kesin bir dönüş yapmadığı öğrenildi.

    Karşılaşmanın Gaziantep ya da Samsun'da oynanması yönünde görüşmeler yapıldığı iddia ediliyor.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Sabah Gazetesi
    Süper KupaFenerbahçeGalatasaray
    Haberler > Spor > Süper Kupa krizi patlak verdi! TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın alacaklarından kesecek
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