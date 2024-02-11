Süper Kupa krizi patlak verdi! TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın alacaklarından kesecek

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan TFF Süper Kupa maçı, çeşitli nedenlerden dolayı ertelenmişti. TFF, final için ödenen parayı Fenerbahçe ve Galatasaray'dan geri alacak.

Geçtiğimiz aylarda Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde oynanması planlanan Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa maçı, pankart ve tişört krizi nedeniyle ertelenmişti.

Dev finali Türkiye'de oynatmayı düşünen TFF, Suudi Arabistan tarafından verilen 4 milyon doları da geri iade edecek.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY KABUL ETTİ

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu paranın geri iade edilmesi konusunda Galatasaray ve Fenerbahçe ile görüştü ve bu bedeli iki takımın alacaklarından kesecek.

Öte yandan TFF, Süper Kupa maçını en geç mart ayında oynanmasını isterken, iki kulübün henüz kesin bir dönüş yapmadığı öğrenildi.

Karşılaşmanın Gaziantep ya da Samsun'da oynanması yönünde görüşmeler yapıldığı iddia ediliyor.