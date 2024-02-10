Galatasaray taraftarına galibiyet sonrası kötü haber! 2 yıldız maçı yarıda bırakmak zorunda kaldı

Süper Lig'de Başakşehir'i devirerek maç fazlasıyla liderliğe yükselen Galatasaray'da 2 yıldız maçı yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Maç fazlasıyla liderliğe yükselen Galatasaray'da iki yıldızdan kötü haber geldi.

İKİ YILDIZ MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Galatasaray'da, Başakşehir karşısında 3 oyuncu sakatlıkları nedeniyle Başakşehir karşısında forma giyememişti. Sarı-kırmızılarda sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı, Hakim Ziyech ve tedavisi devam eden Sergio Oliveira'a 2 yıldız daha eklendi.

İlk yarıda bir pozisyonda aldığı darbeyle sakatlık yaşayan Kerem Aktürkoğlu, ikinci yarıda maça devam edemedi. Aktürkoğlu yerini Zaha'ya bırakmak zorunda kaldı.

Victor Nelsson da zorlu maçta sakatlandı. Danimarkalı stoper 59. dakikada yerini Tete'ye bıraktı.

OKAN BURUK'TAN SAKATLIK AÇIKLAMASI

İki oyuncunun sakatlıklarının ne derecede olduğu ve gelecek maçlarda forma giyip giymeyeceğine ilişkin Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk şu ifadeleri kullandı:

"Bence maça çok iyi başladık. Kendi oyunumuz, oyuncularımızın taktik disiplini ve taraftarlarımızın muhteşem baskısı... Rakibimizi belli bir dakikaya kadar kalemize getirmedik. Birçok şeyde üstün bir oyun ortaya koyduk. Bugün bize harika bir destek veren taraftarlarımızın Sparta Prag maçında da aynı atmosferi oluşturmalarını bekliyoruz."

"İşin başında ben varım diye benim başarım gibi görünüyor ama bu ekibimizin bir başarısı. Camia olarak bir hikaye yazmaya çalışıyoruz. 24. şampiyonluk bizim için çok önemli."

"Kerem'im ayağına bir darbe geldi. Nelsson'un da düşmeden dolayı bir spazmı yani şişliği oldu. Nelsson, bir sonraki maça yetişecek gibi gözüküyor ama yarınki kontrollerinden sonra net bir şekilde belli olur."