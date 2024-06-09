Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Yıldız beklentisi! Trabzonspor transferleri resmen duyuracak ancak bir planı var

Yıldız beklentisi! Trabzonspor transferleri resmen duyuracak ancak bir planı var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yıldız beklentisi! Trabzonspor transferleri resmen duyuracak ancak bir planı var

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bordo mavililer için Lundstram, Dragus ve Barisic cepte ancak camiayı havaya sokmak için öncelik yıldız bir oyuncu ile beraber diğerlerini duyurmak

Bordo mavililer yeni sezon planlamasına çok erken başlamıştı. Hatta prensipte anlaşmalar çok erkenden sağlanmıştı. Onlar da John Lundstram (ön libero), Denis Dragus (forvet) ve Borna Barisic’ti (sol bek). Fakat şu ana kadar bu üç isim hakkında bir açıklama yapılmadı. Evet transfer dönemi resmî anlamda başlamadı ama transferlerin duyurulmamasının nedeninin yıldız bir oyuncu takviyesi olduğu belirtildi.

AKPOM GÜNDEMDE

Taraftarı havaya sokmak isteyen yönetim ses getirecek önemli bir oyuncu ile birlikte üç yeni takviyeyi de duyurmayı planlıyor. Forvet konusunda öne çıkan isim Ajax forması giyen Chuba Akpom. Paul Onuachu konusunda istediğini alamayan ve beklemede olan yönetim, alternatif olarak İngiliz golcü için nabız yokluyor.  Güncel piyasa değeri 12 milyon avro olan Akpom’un Ajax ile 2028’e kadar mukavelesi bulunuyor.

SEZONU 11 GOL 3 ASİSTLE TAMAMLADI

Ajax'ın sezon başında Middlesbrough'tan 12.3 milyon avro karşılığında aldığı 28 yaşındaki forvet sezonu 11 gol ve 3 asistle tamamladı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'a Gedson piyangosu! Kulüper sıraya girdiGalatasaray'a müjdeyi Jose Mourinho verdi: Harika bir oyuncu ama...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'dan Aziz Yıldırım'a 'Sinek İkili' cevabı - SporGalatasaray'dan Aziz Yıldırım'a 'Sinek İkili' cevabıDursun Özbek'ten Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a zehir zemberek sözler 'Zengin yalı çocuğu...' - SporAli Koç ve Aziz Yıldırım'a zehir zemberek sözlerCenk Tosun'dan kadro açıklaması! EURO 2024 öncesi sessizliğini bozdu - SporCenk Tosun'dan kadro açıklaması! EURO 2024 öncesi sessizliğini bozduFenerbahçe'de Muharrem İnce sürprizi! O anları sosyal medyadan paylaştı - SporFenerbahçe'de Muharrem İnce sürpriziFenerbahçe'de tarihi seçim! Ali Koç ile Aziz Yıldırım başkanlık için yarışıyor - SporAli Koç ile Aziz Yıldırım başkanlık için yarışıyorTarihi yayından önceki sözleri gündem oldu! Acun Ilıcalı'nın Aziz Yıldırım iddiası geceye damga vurdu - SporAcun Ilıcalı'nın Aziz Yıldırım iddiası gündem oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...