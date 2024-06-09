Yıldız beklentisi! Trabzonspor transferleri resmen duyuracak ancak bir planı var

Bordo mavililer için Lundstram, Dragus ve Barisic cepte ancak camiayı havaya sokmak için öncelik yıldız bir oyuncu ile beraber diğerlerini duyurmak

Bordo mavililer yeni sezon planlamasına çok erken başlamıştı. Hatta prensipte anlaşmalar çok erkenden sağlanmıştı. Onlar da John Lundstram (ön libero), Denis Dragus (forvet) ve Borna Barisic’ti (sol bek). Fakat şu ana kadar bu üç isim hakkında bir açıklama yapılmadı. Evet transfer dönemi resmî anlamda başlamadı ama transferlerin duyurulmamasının nedeninin yıldız bir oyuncu takviyesi olduğu belirtildi.

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AKPOM GÜNDEMDE

Taraftarı havaya sokmak isteyen yönetim ses getirecek önemli bir oyuncu ile birlikte üç yeni takviyeyi de duyurmayı planlıyor. Forvet konusunda öne çıkan isim Ajax forması giyen Chuba Akpom. Paul Onuachu konusunda istediğini alamayan ve beklemede olan yönetim, alternatif olarak İngiliz golcü için nabız yokluyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon avro olan Akpom’un Ajax ile 2028’e kadar mukavelesi bulunuyor.

SEZONU 11 GOL 3 ASİSTLE TAMAMLADI

Ajax'ın sezon başında Middlesbrough'tan 12.3 milyon avro karşılığında aldığı 28 yaşındaki forvet sezonu 11 gol ve 3 asistle tamamladı.