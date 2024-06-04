Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Bonservisini eline aldı! Lundstram Trabzonspor yolunda

Bonservisini eline aldı! Lundstram Trabzonspor yolunda

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bonservisini eline aldı! Lundstram Trabzonspor yolunda

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bonservisini eline alan 30 yaşındaki ön libero John Lundstram bordo mavili oluyor.

Trabzonspor yönetiminin günler öncesinden anlaşma sağladığı oyunculardan John Lundstram konusunda sıcak gelişmeler var. Üç sezondur Glasgow Rangers forması giyen ve mukavelesi biten 30 yaşındaki John Lundstram’ın ayrılığı duyuruldu. Rangers Kulübü, sosyal medya üzerinden yayımladığı video ile oyuncuya emekleri için teşekkür etti.

İMZAYA GELECEK

Serbest oyuncu konumunda olan Lundstram’ın gelecek sezon nerede oynayacağı merak edilirken cevabı İngiliz gazeteci Alan Nixon “Türkiye” olarak verdi. Merkez orta saha ve ön libero özelliğine sahip istikrarlı performansıyla dikkat çeken İngiliz oyuncu, önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelecek ve sağlık kontrolünün ardından sözleşme imzalayacak.

Güncel piyasa değeri 5 milyon avro olan Lundstram için bonservis bedeli ödenmeyecek.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Seri katilin arazisinde 10 bin parça insan kalıntısı bulundu! Kemikler 1980 ve 1990'dan kalmaİçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da 373 kilo kokain ele geçirildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş hakkındaki son kararı Mourinho verecek - SporFenerbahçelilerin komutanıydı! Son karar Mourinho'nunGalatasaray'ı yıkan Icardi gelişmesi! Erden Timur yoksa 'Kral' da yok - SporGalatasaray'ı yıkan Icardi gelişmesi! Rest mi çekti?İlkay Gündoğan adım adım Cimbom'a! Nihai kararı Flick verecek - Sporİlkay Gündoğan adım adım Cimbom'aAziz Yıldırım'ın "Adnan Oktar" iddiasına Acun Ilıcalı'dan cevap: Senin karalamanla bir şey olmaz - SporIlıcalı'dan Aziz Yıldırım'a fotoğraflı cevapİmza an meselesi! Van Bronckhorst Beşiktaş'a yakın - Sporİmza an meselesi! Van Bronckhorst Beşiktaş'a yakınMourinho kendisiyle irtibata geçen ilk ismi açıkladı - SporMourinho kendisiyle irtibata geçen ilk ismi açıkladı
Sonraki Haber Yükleniyor...