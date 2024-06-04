Bonservisini eline aldı! Lundstram Trabzonspor yolunda

Bonservisini eline alan 30 yaşındaki ön libero John Lundstram bordo mavili oluyor.

Trabzonspor yönetiminin günler öncesinden anlaşma sağladığı oyunculardan John Lundstram konusunda sıcak gelişmeler var. Üç sezondur Glasgow Rangers forması giyen ve mukavelesi biten 30 yaşındaki John Lundstram’ın ayrılığı duyuruldu. Rangers Kulübü, sosyal medya üzerinden yayımladığı video ile oyuncuya emekleri için teşekkür etti.

İMZAYA GELECEK

Serbest oyuncu konumunda olan Lundstram’ın gelecek sezon nerede oynayacağı merak edilirken cevabı İngiliz gazeteci Alan Nixon “Türkiye” olarak verdi. Merkez orta saha ve ön libero özelliğine sahip istikrarlı performansıyla dikkat çeken İngiliz oyuncu, önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelecek ve sağlık kontrolünün ardından sözleşme imzalayacak.

Güncel piyasa değeri 5 milyon avro olan Lundstram için bonservis bedeli ödenmeyecek.