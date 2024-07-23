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Haberler > Spor > Youssef En-Nesyri'nin uçağı bugün saat 14.00'te Sevilla'da olacak

Youssef En-Nesyri'nin uçağı bugün saat 14.00'te Sevilla'da olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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José Mourinho, Fenerbahçe, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, yıldız golcü Youssef En-Nesyr'nin transferinde mutlu sona ulaştı. Youssef En-Nesyr özel işlerini hallettikten sonra uçak havalanacak ve Türkiye'de Faslı golcü sağlık kontrolünden geçecek.

José Mourinho'nun takımda görmek istediği Faslı golcü Youssef En-Nesyr yakında Fenerbahçe forması giyecek.
 
Levent Mercan, Allan Saint-Maximin, Oğuz Aydın, Çağlar Söyüncü'nün transferini tamamlayan sarı-lacivertliler şimdi de Youssef En-Nesyr'i takıma katıyor.
 
Sports Digitale'in haberine göre, yıldız oyuncu Youssef En-Nesyri'yi alacak özel jet havalandı ve bugün saat 14.00'te Sevilla'da olacak.
 
Youssef En-Nesyri'nin uçağı bugün saat 14.00'te Sevilla'da olacak - 1. Resim

YOUSSEF EN-NESYR NE ZAMAN İSTANBUL'A GELECEK?

Saat 14.00'te Faslı golcüyü alacak uçak Sevilla'da olacak ve yıldız oyuncu özel işlerini hallettikten sonra İstanbul'a yola çıkacak. 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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