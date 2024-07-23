Youssef En-Nesyri'nin uçağı bugün saat 14.00'te Sevilla'da olacak
Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe, yıldız golcü Youssef En-Nesyr'nin transferinde mutlu sona ulaştı. Youssef En-Nesyr özel işlerini hallettikten sonra uçak havalanacak ve Türkiye'de Faslı golcü sağlık kontrolünden geçecek.
José Mourinho'nun takımda görmek istediği Faslı golcü Youssef En-Nesyr yakında Fenerbahçe forması giyecek.
Levent Mercan, Allan Saint-Maximin, Oğuz Aydın, Çağlar Söyüncü'nün transferini tamamlayan sarı-lacivertliler şimdi de Youssef En-Nesyr'i takıma katıyor.
Sports Digitale'in haberine göre, yıldız oyuncu Youssef En-Nesyri'yi alacak özel jet havalandı ve bugün saat 14.00'te Sevilla'da olacak.
YOUSSEF EN-NESYR NE ZAMAN İSTANBUL'A GELECEK?
Saat 14.00'te Faslı golcüyü alacak uçak Sevilla'da olacak ve yıldız oyuncu özel işlerini hallettikten sonra İstanbul'a yola çıkacak.
Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi