Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Lugano karşısında! İşte muhtemel 11'ler

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Devler Ligi'nde sahne alıyor. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk mücadelesinde bu akşam Lugano ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. İşte maç öncesi son haberler ve muhtemel 11'ler...

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Jose Mourinho, Lugano - Fenerbahçe maçı öncesi sitem etti

Jose Mourinho, Lugano - Fenerbahçe maçı öncesi sitem etti

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında bu akşam İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Thun Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.30'da başlayacak müsabakayı Portekizli hakem Tiago Martins yönetecek. Martins'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Bruno Jesus ve Hugo Andre Pires Ribeiro yapacak.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan katılma hakkı elde eden Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırarak yeni sezona dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile başlama kararı almıştı.

Jose Mourinho yönetiminde 2024-2025 sezonunda ilk maçına çıkacak sarı-lacivertliler, tur için avantajlı bir skor almayı hedefliyor. Karşılaşmanın rövanşı, 30 Temmuz Salı günü Kadıköy'de oynanacak.

FENER'İN YENİLERİ SAHNE ALACAK

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı oyuncular ile teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerle ilk kez resmi maçta boy gösterecek.

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımla ilk resmi maçına Lugano karşısında çıkacak.

Fenerbahçe'nin yeni transferleri; Oğuz Aydın ve Cenk Tosun, Mourinho'nun şans vermesi durumunda ilk resmi maçlarında sahaya çıkacaklar. Sakatlığı bulunan Allan Saint-Maximin ve UEFA kadrosuna dahil edilmeyen Levent Mercan ise müsabakada forma giyemeyecek.

UEFA KADROSU BELLİ OLDU

Jose Mourinho, dokuz ismi UEFA kadrosunda liste dışı bıraktı. Takımdan ayrılacağı iddia edilen Ryan Kent'i kadroya alan Portekizli hoca; Cengiz Ünder, Emre Mor, Levent Mercan, Luan Peres, Miha Zajc, Miguel Crespo, Umut Nayir, Samet Akaydin, Burak Kapacak, Joao Pedro ve Emir Ortakaya'yı kadroya almadı.

MUHTEMEL 11'LER

LUGANO: Saipi,Brault-Guillar, Mai, El Wafi, Valenzula, Belhaj Mahmoud, Doumbia, Cimignani, Bislimi, Bottani, Aliseda

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, Bartuğ Elmaz, Fred, Tadic, Szymanski, Kent, Dzeko