Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Danimarkalı futbolcu Pierre Emile Hojbjerg Marsilya'ya imza attı

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgisini çeken Pierre Emile Hojbjerg, Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya ile sözleşme imzaladı.

Fransa Ligue 1'in köklü kulüplerinden Marsilya, Tottenham'dan ayrılan Pierre Emile Hojbjerg'i transfer ettiğini duyurdu.

Danimarkalı orta saha oyuncusu, 2020/21 sezonunun başında Southampton'dan Tottenham'a geçiş yapmıştı. Londra ekibiyle 184 maça çıkan Hojbjerg, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 16 asistlik bir performans sergiledi.

Hojbjerg'in ismi, transfer döneminde hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile anılmıştı. 28 yaşındaki futbolcu, EURO 2024'te de mücadele etmişti.