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Beşiktaş Lyon'un dünya şampiyonu sol beki Nicolas Tagliafico'nun peşinde

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Beşiktaş Lyon&#039;un dünya şampiyonu sol beki Nicolas Tagliafico&#039;nun peşinde

Spor Haberleri

Beşiktaş'ta transfer gündemi oldukça yoğun. Yaz transfer döneminin geride kalan diliminde 4 futbolcuya imza attıran Kartal'ın son bombası Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası kaldıran deneyimli sol beki Nicolas Tagliafico. Fransa'dan Lyon forması giyen Arjantinli oyuncu için harekete geçildi.

Beşiktaş hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olacak bir kadro kurmak için hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor.

Yaz transfer döneminde; Paulista, Rafa Silva, Ciro Immobile ve son olarak da Karagümrük'ten Can Keleş'e imza attıran Kartal'ın yeni rotası belli oldu.

Beşiktaş Lyon'un dünya şampiyonu sol beki Nicolas Tagliafico'nun peşinde - 1. Resim

ARJANTİN İLE DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Fanatik'in haberine göre; savunma bölgesini güçlendirmek için harekete geçen siyah-beyazlılar, Lyon forması giyen Nicolas Tagliafico'yu gündemine aldı.

Beşiktaş Lyon'un dünya şampiyonu sol beki Nicolas Tagliafico'nun peşinde - 2. Resim

Masuaku'yu gözden çıkaran Kartal, sol bek pozisyonunu Arjantinli isimle dolduracak. 31 yaşındaki oyuncunun kulübü Lyon ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş Lyon'un dünya şampiyonu sol beki Nicolas Tagliafico'nun peşinde - 3. Resim

Piyasa değeri 8 milyon Euro olan Tagliafico geçen sezon Lyon formasıyla 31 maça çıktı, 3 gol ve 2 asistlik performansa imza attı.

Düzenleyen:  - Spor
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