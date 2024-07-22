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Beşiktaş, eski kalecisi Oscar Cordoba'nın kızı Vanessa Cordoba'yı transfer etti

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Beşiktaş, eski kalecisi Oscar Cordoba&#039;nın kızı Vanessa Cordoba&#039;yı transfer etti
Beşiktaş, Transfer, Haber

Spor Haberleri

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, yeni sezon öncesi sürpriz bir hamlede bulunarak Oscar Cordoba'nın kızı Vanessa Cordoba'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, yeni sezon öncesi transfer bombasını patlattı.

Sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Siyah-beyazlılar, Kolombiyalı eski file bekçisi Oscar Cordoba’nın kızı kaleci Vanessa Cordoba’yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "İlhamı babasından aldı, kendi hikayesini yazmaya geldi. Yeni kupalar kazanma sırası şimdi Vanessa Córdoba'da" ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş, eski kalecisi Oscar Cordoba'nın kızı Vanessa Cordoba'yı transfer etti - 1. Resim

YILLAR SONRA BİR CORDOBA DAHA

Babasının izinden giden Vanessa'nın imzası sosyal medyada gündem oldu.

Beşiktaşlı taraftarlar resmi hesabın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdırarak transferden dolayı tebrik mesajı paylaştı.

Beşiktaş, eski kalecisi Oscar Cordoba'nın kızı Vanessa Cordoba'yı transfer etti - 2. Resim

BABASI 100. YILDA ŞAMPİYONLUK YAŞAMIŞTI

Beşiktaş'ta unutulmaz başarılar yaşayan Oscar Cordoba, 2002-2006 yıllar arasında forma giymişti.

Kendine has degajlarıyla ünlenen Kolombiyalı kaleci, 100. yıl şampiyonluğunun önemli isimlerinden biri olarak hatırlanıyor.

BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMI

 

 

 

Düzenleyen:  - Spor
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