Hamit Altıntop'un TFF görevini devralan Ceyhun Kazancı, Beşiktaş'ın sportif direktörüydü

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Temmuz 2024 09:26 - Güncelleme: 23 Temmuz 2024 09:37 - Güncelleme:

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Türkiye Futbol Federasyonu'nda görev alan Hamit Altıntop, A Milli Takım Sorumlusu olarak yer alıyordu. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yeni TFF başkanı olmasıyla beraber ekipte değişimler yaşanıyor. Hamit Altıntop'un yerine gelen Ceyhun Kazancı hakkında kimdir, nereli gibi sorular da futbolseverlerin gündeminde.