Hamit Altıntop'un TFF görevini devralan Ceyhun Kazancı, Beşiktaş'ın sportif direktörüydü
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Türkiye Futbol Federasyonu'nda görev alan Hamit Altıntop, A Milli Takım Sorumlusu olarak yer alıyordu. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yeni TFF başkanı olmasıyla beraber ekipte değişimler yaşanıyor. Hamit Altıntop'un yerine gelen Ceyhun Kazancı hakkında kimdir, nereli gibi sorular da futbolseverlerin gündeminde.
TFF'de değişiklikler yaşanmaya başlıyorken A Milli Takım Sorumlusu olan Hamit Altıntop'un yerine Ceyhun Kazancı getirildi.
A MİLLİ TAKIM SORUMLUSU CEYHUN KAZANCI KİMDİR?
1979 senesinde İstanbul'da doğan isim ilkokul, ortaokul ve üniversite eğitimlerini İstanbul'da tamamladı. 1998 senesinde Galatasaray Lisesini bitirmesinin ardından Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü kazandı.
CEYHUN KAZANDI NE İŞ YAPIYOR?
ArcelorMittal, International Stadia Group, Procas Sportif Danışmanlık, IMG Doğus, Asset Sportif, E-Kent ve Passolig gibi şirketlerde çalışan isim Çaykur Rizespor'da Genel Sekreterlik görevinden sonra Beşiktaş JK Sportif Direktörlük görevini yürüttü.
TFF'de başkanlık değişiminin ardından Milli Takımlardan Sorumlu Yönetici Ceyhun Kazancı olurken, Başkan vekili Mecnun Otyakmaz ve Bayram Saral oldu. Ural Aküzüm ise Alt Liglerden Sorumlu Yönetici olarak görev alacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi