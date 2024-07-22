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Galatasaray'da Kerem Demirbay şoku! Gözler TFF'nin vereceği yeni karara çevrildi

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Galatasaray&#039;da Kerem Demirbay şoku! Gözler TFF&#039;nin vereceği yeni karara çevrildi
Tff, Galatasaray, Beşiktaş, Haber

Spor Haberleri

Galatasaray'ın Türk asıllı Alman milli oyuncusu Kerem Demirbay, geçen sezon uygulanan Mavi Kart kuralından dolayı yerli statüsünde oynama hakkı elde etmişti. TFF'nin yeni kuralı sonrası Demirbay'ın yabancı statüsünde oynayacağı iddia edildi. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu, geçen sezon verdiği kararla14 yabancı futbolcuya ilaveten; Türk vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcunun sözleşme imzalayabileceğini açıklamıştı.

Galatasaray, bu hakkını Alman Milli Takımı'nda forma giymiş Kerem Demirbay'dan, Beşiktaş ise Kazakistanlı oyuncu Bahtiyar Zaynutdinov'dan yana kullanmıştı.

Galatasaray'da Kerem Demirbay şoku! Gözler TFF'nin vereceği yeni karara çevrildi - 1. Resim

MAVİ KART UYGULAMASI KALDIRILDI MI?

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkan seçilmesiyle yabancı oyuncu sınırını 14 yapan TFF'nin 'Mavi Kart' uygulamasını kaldırdığı iddia edildi.

Böylece Galatasaray'da oynayan Kerem Demirbay ve Yusuf Demir ile beraber Beşiktaş'ın oyuncusu Bahtiyar Zaynutdinov'un yabancı statüsünde oynayacağı öne sürüldü.

Kulüplerin bu konuyla ilgili en kısa zamanda TFF ile iletişime geçmesi bekleniyor.

Gazeteci Gökhan Dinç'in haberine göre; Kerem Demirbay ve mavi kart ile yerli olma hakkını kazanmış tüm futbolcular sözleşme süresi boyunca yerli olarak oynayacak. Kulüpler Birliği'nin 2 gün sonraki görüşmelerinden sonra statünün yayınlanacağı öğrenildi.

TFF'NİN YABANCI OYUNCU SINIRI AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda Profesyonel Liglerdeki Futbolcu Uygunluklarında değişiklikler yapılmasını kararlaştırdı.

Buna göre; 

Trendyol Süper Lig'de, A Takım Listesindeki futbolcu sayısı 26'dan 28'e çıkarılırken, Türkiye A Milli Takımı'nda Oynama Uygunluğu olmayan 14 futbolcunun A Takım Listesine yazılabilmesine imkan sağlandı. Müsabaka İsim Listesine bu futbolculardan 12'sinin yazılabilmesi uygulamasına devam edilmesi kararlaştırıldı.

Trendyol 1. Lig'de, A Takım Listesine yazılacak Türkiye A Milli Takımı'nda Oynama Uygunluğu olmayan futbolcu sayısı 8 olarak belirlendi. Bu futbolculardan müsabakaya devam eden kadroda sahada aynı anda en fazla 6'sının bulunabilmesine imkan sağlandı.

TFF 2 ve TFF 3. Lig'de 2023 - 2024 Sezonunda uygulanan Futbolcu Uygunluklarının yaş düzeltmeleri yapılmak suretiyle bu sezon da aynen devam etmesi kararlaştırıldı.

 

 

 

Düzenleyen:  - Spor
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