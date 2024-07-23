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Yabancı sınırına son! TFF'nin yeni yönetiminden değişiklik

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yabancı sınırına son! TFF&#039;nin yeni yönetiminden değişiklik

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İlk 11’lerde en az üç yerli oyuncu mecburiyeti kalktı. A Takım kadrolarında 14 yabancı, maç kadrosunda ise 12 yabancı futbolcu yer alabilecek

İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olmasıyla birlikte yenilikler gelmeye başladı. TFF’den yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu’nun dün yaptığı toplantıda profesyonel liglerdeki futbolcu uygunluklarında değişiklikler yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi. TFF, Trendyol Süper Lig’de kulüplerin A Takım kadrolarında 14 yabancı, maç kadrosunda ise 12 yabancı futbolcunun yer alabileceğini açıkladı.

KADROLAR GENİŞLEYECEK

Trendyol Süper Lig’de, A Takım listesindeki futbolcu sayısı da 26’dan 28’e çıkarılırken, A Millî Takımı’nda oynama uygunluğu olmayan 14 futbolcunun A Takım listesine yazılabilmesine imkan sağlandı. Müsabaka isim listesine bu futbolculardan 12’sinin yazılabilmesi uygulamasına devam edilmesi kararlaştırıldı. Özetle 14 yabancıya lisans çıkarılabilecek.  12 yabancı maç kadrosunda olabilecek ve 11 yabancı ile sahaya çıkılabilecek.

MHK BAŞKANI FERHAT GÜNDOĞDU 

İbrahim Hacıosmanoğlu’nun TFF başkanlığına gelmesinin ardından Merkez Hakem Kurulu’nda (MHK) değişiklik yaşandı. Bu değişimler kapsamında daha önce MHK başkanlığı yapan Ferhat Gündoğdu, iki senelik aradan sonra yeniden göreve getirildi. TFF Genel Sekreterliği görevine ise Abdullah Ayaz getirildi. 

ALTINTOP GİTTİ KAZANCI GELDİ

TFF’nin yeni yönetiminde millî takımlardan sorumlu yönetici değişti. Hamit Altıntop’tan boşalan koltuğa Beşiktaş’ın eski sportif direktörü Ceyhun Kazancı getirildi. Altıntop, “Benim Türk futboluna, Türk futbolunun bana ihtiyacı olduğu kadar ihtiyacım yok” sözleriyle tepkilerin hedefi olmuştu.

MONTELLA DEVAM EDİYOR

TFF’deki yeni dönem ve yeni atamaların ardından A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın da görevine devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Yapılan toplantıda Montella’nın takımın başında kalmasına karar verildi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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