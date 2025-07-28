200 bin TL'ye elektrikli otomobil! İşte Çinlilerin yeni bombası Besturn Pony EV'in özellikleri ve fiyatı

Audi, VW gibi Alman devlerine üretim yapan Çinli otomotiv şirketi FAW çatısı altındaki Besturn markası, uygun fiyatlı elektrikli otomobili Pony’nin 2026 modelini tanıttı. 4.800 ila 6.300 dolar (195.000 ila 255.000 TL) arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan 4 kişilik otomobil, günlük şehir içi ulaşım ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte 222 km’lik menzil sunuyor.

FAW (First Automobile Works), Çin’in en eski ve en büyük otomotiv üreticilerinden biri olarak dikkat çekiyor. 1953 yılında devlet destekli olarak kurulan şirket, Çin'in ilk yerli otomobilini üretmesiyle tanınıyor. Lüks sınıfta Hongqi, orta sınıfta Besturn ve ticari sınıfta Jiefang gibi markaları yöneten FAW, ayrıca Volkswagen, Audi ve Toyota gibi markaların da Çin'deki üretimlerinde büyük rol oynuyor.

BESTURN PONY EV'İN FİYATI VE ÖZELLİKLERİ

FAW’ın Besturn markası altında satışa sunulan ve Çin’de kendine özgü bir müşteri kitlesi kazanan Pony modeli ilginç bir çıkış yaparak tüm ülkede adından söz ettirmeyi başardı.

Üç kapılı ve dört kişilik kompakt yapıya sahip araç, 4.800 ila 6.300 dolar (195.000 ila 255.000 TL) arasında değişen uygun fiyatlarla Çin’de satışa sunuldu. Aracın tüm versiyonlarında standart olarak 222 kilometre CLTC menzil sunuyor. Bu, önceki modelin 122 kilometrelik menziline kıyasla önemli bir iyileştirme anlamına geliyor.

Ayrıca aracın motor gücü de artırılmış; yeni versiyonda arkaya konumlandırılmış 30 kW (42 HP) gücünde bir elektrik motoru ve 90 Nm tork üreten bir ünite görev yapıyor. Gücünü 18,11 kWh kapasiteli lityum demir fosfat bataryadan alan otomobil, günlük şehir içi kullanım için yeterli bir performans vaat ediyor.

DIŞI PEMPE İÇİ KAKAO RENGİ

Tasarım tarafında da bazı yenilikler göze çarpıyor. Yeni dış renk seçeneği "Kar Kirazı Pembesi" ve iç mekânda sunulan "Kakao Kahverengi" döşeme, modele farklı bir karakter katıyor. Boyutlar ise önceki nesille aynı kalmış; 3.000 mm uzunluk, 1.510 mm genişlik, 1.630 mm yükseklik ve 1.953 mm dingil mesafesine sahip Pony aslında tam bir mini araba…

Üst donanımlı modelinde teknoloji odaklı güncellemeler dikkat çekiyor. 10,1 inçlik merkezi dokunmatik ekran, Bluetooth anahtar, pasif giriş sistemi, OTA (kablosuz) güncellemeleri ve “DeepSeek” isimli akıllı dijital asistan gibi özellikler sunuluyor. Ayrıca güvenliği artırmak amacıyla düşük hızda yavaşlama, acil fren sisteme entegre edilmiş.

TÜRKİYE’YE GELECEK Mİ?

Avrupa Birliği’nde geçerli olan tip onayı (homologasyon) süreçleri oldukça katı ve zorlu olarak biliniyor. Araçların belirli çarpışma testlerinden geçmesi, ESP, ABS, hava yastığı gibi aktif/pasif güvenlik donanımlarına sahip olması şartı bulunuyor. FAW, söz konusu testlerin tamamını başarıyla geçen modellerin üretimine imza atan bir marka olsa da, Çinli üreticilere uygulanan katı vergi kuralları, bir çok markanın Avrupa’ya ve ülkemize girişini engelliyor. FAW’ın Alman markalarla işbirliğinin önümüzdeki dönemde Avrupa merkezli bir üretimi devreye alabileceğinin sinyallerini veriyor.