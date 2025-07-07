Çinliler sınırları zorluyor: 2.000 beygirlik elektrikli otomobil mi?

Evet yanlış duymadınız. 2 bin beygirlik bir otomobilden söz ediyoruz. Çinli üretici Zeekr, 1.300 beygir gücündeki ilk 001 FR modelini tanıttığında rakiplerinin bunu beş yılda üretemeyeceğini iddia etmişti. Ancak kısa süre sonra Xiaomi’nin 1.500 beygirlik SU7 Ultrası 001 FR’ın bütün performans değerlerini alt üst etmişti. Gelen dedikodulara göre Zeekr tarafında sıra 2 bin beygirlik modelde.

Çin basınına sızan haberlere göre Zeekr’in 2.000 beygir gücünü aşan bir güç çıkışına sahip yeni bir 001 FR hiper otomobil versiyonu piyasaya sürmeye hazırlandığı iddia ediliyor. Bu söylentilerin doğrulanması halinde, bu performans seviyesine ulaşan ilk Çin yapımı araç markası Zeekr olacak. Yeni modelde tasarımdan ziyade, ağırlık dengesi, muazzam gücü idare edebilecek gövde yapısı, fren tertibatı ve lastikleri merak ediliyor.

Çinli otomotiv şirketi Geely’nin 2021 yılında kurduğu Zeekr markası, tamamen elektrikli ve üst segment araçlara odaklanan yeni nesil bir mobilite girişimi olarak öne çıkıyor. Premium elektrikli otomobil pazarında Tesla, Polestar ve NIO gibi markalarla rekabet etmeyi hedefleyen Zeekr, Geely’nin geliştirdiği modüler SEA (Sustainable Experience Architecture) platformunu kullanarak yüksek menzilli, teknolojik ve lüks araçlar sunuyor.

Markanın ilk modeli olan Zeekr 001, sportif bir liftback tasarımına sahipken 600 km’nin üzerindeki menzili ve güçlü performansıyla dikkat çekmişti. Çin pazarında hızla büyüyen marka, 2023 yılı itibarıyla Avrupa’ya açılmaya başladı. İlk etapta İsveç ve Hollanda gibi ülkelerde satışa sunulan modeller, yakın gelecekte Almanya ve Fransa gibi büyük pazarlara da girmeyi planlıyor. Türkiye’de henüz resmi olarak satılmayan Zeekr modelleri, özellikle tasarım ve menzil açısından büyük ilgi görüyor.

F1 PİLOTU “RAIKKONEN” MODU

Zeekr 001 FR, Ekim 2023'te yaklaşık 107.000 dolarlık başlangıç fiyatıyla tamamen elektrikli bir Hiper Car olarak tanıtılmıştı. Mevcut model, 1.300 beygir maksimum güç çıkışına sahip olup, 0'dan 100 km/s hıza sadece 2,02 saniyede ulaşabiliyor. Dörtlü motorlu dağıtılmış elektrikli tahrik sistemiyle performansını artıran araç, 100kWh'lik bataryası sayesinde 15 dakikada %10'dan %80'e kadar şarj olabiliyor. Modelde "Raikkonen Modu" ve "Sonic Speed Modu" gibi özel sürüş modları da bulunuyor.

BÜYÜK OYNUYORLAR

Zeekr, 1.300 beygir gücündeki ilk 001 FR'yi tanıttığında rakiplerin bunu beş yılda üretemeyeceğini iddia etmişti. Ancak, birkaç ay önce Xiaomi'nin 1.500 beygir gücündeki SU7 Ultra'yı tanıtması, Zeekr'in şimdi 2.000 beygir gücünde yeni bir versiyon piyasaya süreceği söylentilerini tetikledi. Bu potansiyel gelişme, Çinli otomotiv üreticileri için elektrikli hiper otomobil pazarında performans sınırlarını zorlayan heyecan verici bir rekabete işaret ediyor…