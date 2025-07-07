Xiaomi Avrupa için yeşil ışık yaktı: SU7 Almanya’da ilk tescili aldı!

Çin pazarında yoğun talep gören ve ilk çıktığı günden bu yana en çok satan modeller arasında yer alan teknoloji devi Xiaomi’nin elektrikli sedan modeli SU7, Avrupa pazarlarına açılmak için hazırlıklara başladı. İlk tescilini Almanya Münih’te alan şirket, yasal kamu yolu testlerini de tamamladı…

Xiaomi, SU7 Ultra modelinin Avrupa'daki ilk yasal kamu yolu testini tamamladı. "M SU7088E" plakasını taşıyan bir SU7 Ultra, Almanya'nın Münih kentinde tescil edilerek Avrupa yollarında tam düzenleyici onayıyla çalışan ilk SU7 unvanını aldı. Xiaomi Group Ortağı ve Başkanı Lu Weibing, Avrupa'da yerel pazarları araştırdığı iş seyahati sırasında test edilen aracı Münih'te paylaştı. Plakanın "M" harfinin Münih ve Xiaomi'yi (Mi) temsil ettiği, "SU7"nin ise model adını yansıttığı belirtildi. Söz konusu ilk yasal kamu yolu testi, Xiaomi'nin küresel genişleme planlarının bir parçası olarak görülüyor.

SU7, 4.997 mm uzunluğa, 1.963 mm genişliğe ve 1.455 mm yüksekliğe sahip. Aracın dingil mesafesi ise 3.000 mm. Orta ila büyük elektrikli sedan kategorisinde yer alan araç, pist odaklı konfigürasyonunda yaklaşık 2.205 kilogram boş ağırlığı sahip. Dikkat çeken bir diğer yanı ise 0,195'lik sürtünme katsayısı…

PERFORMANS ŞAŞIRTICI

SU7 Ultra'nın teknik performans verileri de dikkat çekici: 0'dan 100 km/s hıza sadece 1,98 saniyede ulaşan araç, 350 km/s azami hıza çıkabiliyor. Ultra versiyonu, Nürburgring de dahil olmak üzere önceki pist testlerinde kalibre edilmiş bir şasi ve karbon-seramik frenler kullanıyor. Güç, 897 voltta çalışan 93,7 kWh CATL Qilin II bataryadan sağlanıyor ve 630 km'ye kadar menzil sunuyor.

Xiaomi, SU7 Ultra prototipinin Nürburgring Nordschleife'deki üçüncü en hızlı araba olduğunu ve parkuru 6 dakika 22.091 saniyede tamamladığını duyurmuştu. "Track Professional Package" ile donatılmış ayrı bir seri üretim versiyonu ise aynı pisti 7:04.957'de tamamlayarak “Seri üretim elektrikli sedan” serisinde en hızlı tur zamanına imza atmıştı.

Xiaomi CEO'su Lei Jun açıklamaları ise; şirketin yurt dışı pazar genişlemesinin 2027'de başlamasını bekledikleri yönünde. Avrupa'daki bu testler, teknik doğrulama ve küresel lansman hazırlıklarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Ancak Avrupa lansman takvimi hakkında henüz detay verilmiyor.