Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > T-Otomobil > Xiaomi Avrupa için yeşil ışık yaktı: SU7 Almanya’da ilk tescili aldı!

Xiaomi Avrupa için yeşil ışık yaktı: SU7 Almanya’da ilk tescili aldı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Xiaomi Avrupa için yeşil ışık yaktı: SU7 Almanya’da ilk tescili aldı!
Xiaomi, Elektrikli Araç, Avrupa, Almanya, Tescil, Haber
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çin pazarında yoğun talep gören ve ilk çıktığı günden bu yana en çok satan modeller arasında yer alan teknoloji devi Xiaomi’nin elektrikli sedan modeli SU7, Avrupa pazarlarına açılmak için hazırlıklara başladı. İlk tescilini Almanya Münih’te alan şirket, yasal kamu yolu testlerini de tamamladı…

Xiaomi, SU7 Ultra modelinin Avrupa'daki ilk yasal kamu yolu testini tamamladı. "M SU7088E" plakasını taşıyan bir SU7 Ultra, Almanya'nın Münih kentinde tescil edilerek Avrupa yollarında tam düzenleyici onayıyla çalışan ilk SU7 unvanını aldı. Xiaomi Group Ortağı ve Başkanı Lu Weibing, Avrupa'da yerel pazarları araştırdığı iş seyahati sırasında test edilen aracı Münih'te paylaştı. Plakanın "M" harfinin Münih ve Xiaomi'yi (Mi) temsil ettiği, "SU7"nin ise model adını yansıttığı belirtildi. Söz konusu ilk yasal kamu yolu testi, Xiaomi'nin küresel genişleme planlarının bir parçası olarak görülüyor.

Xiaomi Avrupa için yeşil ışık yaktı: SU7 Almanya’da ilk tescili aldı! - 1. Resim

SU7, 4.997 mm uzunluğa, 1.963 mm genişliğe ve 1.455 mm yüksekliğe sahip. Aracın dingil mesafesi ise 3.000 mm. Orta ila büyük elektrikli sedan kategorisinde yer alan araç, pist odaklı konfigürasyonunda yaklaşık 2.205 kilogram boş ağırlığı sahip. Dikkat çeken bir diğer yanı ise 0,195'lik sürtünme katsayısı…

PERFORMANS ŞAŞIRTICI

SU7 Ultra'nın teknik performans verileri de dikkat çekici: 0'dan 100 km/s hıza sadece 1,98 saniyede ulaşan araç, 350 km/s azami hıza çıkabiliyor. Ultra versiyonu, Nürburgring de dahil olmak üzere önceki pist testlerinde kalibre edilmiş bir şasi ve karbon-seramik frenler kullanıyor. Güç, 897 voltta çalışan 93,7 kWh CATL Qilin II bataryadan sağlanıyor ve 630 km'ye kadar menzil sunuyor.

Xiaomi, SU7 Ultra prototipinin Nürburgring Nordschleife'deki üçüncü en hızlı araba olduğunu ve parkuru 6 dakika 22.091 saniyede tamamladığını duyurmuştu. "Track Professional Package" ile donatılmış ayrı bir seri üretim versiyonu ise aynı pisti 7:04.957'de tamamlayarak “Seri üretim elektrikli sedan” serisinde en hızlı tur zamanına imza atmıştı.

Xiaomi Avrupa için yeşil ışık yaktı: SU7 Almanya’da ilk tescili aldı! - 2. Resim

Xiaomi CEO'su Lei Jun açıklamaları ise; şirketin yurt dışı pazar genişlemesinin 2027'de başlamasını bekledikleri yönünde. Avrupa'daki bu testler, teknik doğrulama ve küresel lansman hazırlıklarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Ancak Avrupa lansman takvimi hakkında henüz detay verilmiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Tarih belli oldu! iPhone 17 ne zaman çıkacak, Türkiye fiyatı ne kadar olacak?Isparta'da patpat devrildi! 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ÖTV ikinci el pazarına yansıyor! Avrupa’ya oranla 2,5 kat pahalıyız  - T-OtomobilÖTV ikinci el pazarına yansıyor! Avrupa’ya oranla 2,5 kat pahalıyız Peugeot 3008’den şarjlı hibrit sürprizi - T-OtomobilPeugeot 3008’den şarjlı hibrit sürpriziPremium SUV modellerinde dev takas kampanyası - T-OtomobilPremium SUV modellerinde dev takas kampanyasıOpel’den yeni macera avcısı: Yeni Frontera GRAVEL  - T-OtomobilOpel’den yeni macera avcısı: Yeni Frontera GRAVEL İngiltere’de “Yılının En İyi Üretici” ödülünü MG’nin oldu - T-Otomobilİngiltere’de “Yılının En İyi Üretici” ödülünü MG’nin olduÇinli teknoloji devi Huawei’den destek alan ilk Audi: A5L - T-OtomobilÇinli teknoloji devi Huawei’den destek alan ilk Audi: A5L
Sonraki Haber Yükleniyor...