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Haberler > T-Otomobil > 29 dakikada yüzde 80 şarj! Yeni BMW iX2 eDrive20 satışa sunuldu

29 dakikada yüzde 80 şarj! Yeni BMW iX2 eDrive20 satışa sunuldu

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29 dakikada yüzde 80 şarj! Yeni BMW iX2 eDrive20 satışa sunuldu

T-Otomobil Haberleri

Türkiye’de merakla beklenen iX2 modeli 2.744.500 TL’lik liste fiyatı ile karşımıza çıktı. Aracın tamamen elektrikli olan motoru, 204 beygir güç ve 250 Nm tork değerine sahip. 0-100 km/s hızlanmasını 8,6 saniyede tamamlayan iX2, tam dolu bataryalarıyla 478 km'ye varan menzil değeri sunuyor…

Ülkemizde Borusan Otomotiv tarafından temsil edilen BMW'nin tamamen elektrikli kompakt Spor Aktivite Coupe (SAC) modeli Yeni BMW iX2 eDrive20 yollara çıkmaya başladı. M Sport tasarım paketiyle 2.744.500 TL liste fiyatına sahip aracın ikinci jenerasyonunda boyutları artarak tamamen farklı bir konsept kazanmış.

29 DAKİKADA YÜZDE 80 ŞARJ

Tamamen elektrikli Yeni BMW iX2 eDrive20, ön aksta yer alan elektrik motoru ile 204 beygir güç 250 Nm tork üretiyor. 0-100 km/s hızlanmasını 8,6 saniyede tamamlayan otomobil, tam dolu bataryalarıyla 478 km'ye varan menzili kullanıcısına sunuyor. Yeni BMW iX2 eDrive20 130 kW DC Şarj teknolojisi ile 29 dakikada yüzde 80 batarya doluluğuna ulaşabiliyor. Opsiyonel olarak sunulan AC Charging Professional donanımı ile AC akımda 22 kW şarj hızı desteği sunan Yeni BMW iX2 eDrive20, bataryaların %0-100 dolumunu yaklaşık 3 saat 45 dakikada tamamlayarak esnek kullanıma da imkan tanıyor.

29 dakikada yüzde 80 şarj! Yeni BMW iX2 eDrive20 satışa sunuldu - 1. Resim

DONANIM SEVİYESİ OLDUKÇA YÜKSEK

Yeni iX2 eDrive20 sportif ve keskin çizgilere sahip tasarımıyla ilk başta dikkat çekiyor. M Sport paketle satışa sunulan otomobilde standart olarak oldukça yüksek bir donanım seviyesi sunulmuş. BMW Live Cockpit Plus, Park Asistanı, Sürüş Asistanı, Adaptif LED Farlar, Akustik Koruma, Otomatik Uzun Far Fonksiyonu, Konfor Erişim Sistemi, Elektrikli Ön Koltuklar ve Hafıza Fonksiyonlu Sürücü Koltuğu, Panoramik Cam Tavan, Isıtmalı Ön Koltuklar, Otomatik Açılır Bagaj Kapağı, Kablosuz Şarj Haznesi, Spor Ön Koltuklar, Güneş Korumalı Arka Camlar, Akıllı Telefon Arayüzü gibi gelişmiş donanımlar standart olarak sunuluyor.

29 dakikada yüzde 80 şarj! Yeni BMW iX2 eDrive20 satışa sunuldu - 2. Resim

Ayrıca aydınlatmalı BMW Iconic Glow Böbrek Izgaraları, M Sport Fren Diskleri, M Shadow Farlar, M Emniyet Kemerleri ve Shadow Dış Kaplamayı içeren M Sport Pro paketi, 360 derece görüş açısına sahip Park Asistanı Plus, 22 kW AC şarj hızı desteği sunan AC Charging Professional ve en üst seviye asistan sistemlerini sunan Sürüş Asistanı Professional gibi donanımlar isteğe bağlı olarak eklenerek kişiselleştirilebiliyor.

Düzenleyen:  - T-Otomobil
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