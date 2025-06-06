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3 yıl sonra aynı kâbus! Okyanus ortasında facia: 3000 araç yandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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3 yıl sonra aynı kâbus! Okyanus ortasında facia: 3000 araç yandı
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yangının elektrikli araçların bulunduğu bölümde çıktı bildirilen gemide görev yapan 22 kişilik mürettebat yakındaki bir kargo gemisi tarafından kurtarılırken, okyanusun ortasında yanan araçlara müdahale edilemedi. Benzer bir durum 3 yıl önce içinde Volkswagen, Porsche, Lamborghini ve Bentley marka 4 bin aracın bulunduğu bir başka gemide yaşanmış ve VW grup 155 milyon dolar zarar etmişti.

Çin’den Meksika’ya doğru yol alan ve içinde 800’ü elektrikli olmak üzere toplam 3 bin araç taşıyan "Morning Midas" adlı kargo gemisi, elektrikli araçların bulunduğu güvertede çıkan yangınla alev topuna döndü. 22 kişilik mürettebat son anda kurtarılırken, araçlara müdahale edilemedi. 

3 yıl sonra aynı kâbus! Okyanus ortasında facia: 3000 araç yandı - 1. Resim

Birleşik Krallık bandıralı ve Londra merkezli Zodiac Maritime tarafından işletilen 600 metre uzunluğundaki Morning Midas isimli kargo gemisi, 15 Mayıs'ta Çin’den Meksika'ya doğru yola çıkmıştı. 3 Haziran'da elektrikli araçların depolandığı bir güverteden duman çıktığı tespit edilen gemi, Alaska'daki Adak Adası'nın yaklaşık 300 mil güneyinde imdat çağrısı yapmaya başladı.

Geminin CO₂ yangın söndürme sisteminin etkinleştirmelerine rağmen, sistem tükendikten sonra yangının yeniden alevlenmesi sonucu kontrolü kaybeden mürettebat, imdat çağrısı yaparak cankurtaran botlarıyla gemiyi tahliye etti. 22 personelin tamamı, ABD Sahil Güvenliği'nin hızlı yardımı sayesinde yakındaki kargo gemisi Cosco Hellas tarafından kurtarıldı.

3 yıl sonra aynı kâbus! Okyanus ortasında facia: 3000 araç yandı - 2. Resim

3 YIL ÖNCE DE 4000 ARAÇ YANMIŞTI

Benzer bir durum 3 yıl önce içinde Volkswagen, Porsche, Lamborghini, Audi ve Bentley de dahil olmak üzere 4 bin aracın bulunduğu "Felicity Ace" adlı geminin başına gelmişti. Atlantik Okyanusu'nda günlerce yanan gemi sonunda yan yatmıştı. Bu gemideki yangının da elektrikli ve hibrit araçların bulunduğu bölümden başladığı belirtilmişti. Yaşanan bu trajik olay VW Grubuna tam 155 milyon dolar zarar ettirdi. Ayrıca müşterilere teslim etmek zorunda olduğu için üretimine son verilen 40'a yakın Avetador'u da yeniden üretmek zorunda kalmıştı.

3 yıl sonra aynı kâbus! Okyanus ortasında facia: 3000 araç yandı - 3. Resim

Sigorta şirketi Allianz’ın son raporuna göre, lityum iyon pillerin taşınması deniz taşımacılığı açısından yeni riskler doğuruyor. Elektrikli araçlardan çıkan yangınların kontrol altına alınması daha zor. Lityum iyon bataryaların soğutulması için 30 bin litreye yakın su gerekebiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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