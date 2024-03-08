50 bin aracın hasar tespitini gerçekleştirdi! Kadın isterse “Sigorta Eksperi” de olur

Türkiye’nin en köklü derneklerinden TÜSED Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği’nin Yönetim Kurulu üyelerinden Sigorta Eksperi Nurdan Akar, bir kadın olarak sektördeki deneyimlerini aktardı. “Kadın arabadan ne anlar ki” bakış açısına aldır etmeyen Akar; “İlk yıllarımda çoğu kimse garip karşılıyordu ama sektörde şuan aktif 150 kadın meslektaşım var” dedi.

Türkiye’nin en köklü derneklerinden TÜSED Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği’nin Yönetim Kurulu üyelerinden Sigorta Eksperi Nurdan Akar, bir kadın olarak sektördeki deneyimlerini aktardı. “Kadın arabadan ne anlar ki” bakış açısına aldır etmeyen Akar; “İlk yıllarımda çoğu kimse garip karşılıyordu ama sektörde şuan aktif 150 kadın meslektaşım var” dedi.

Genelde erkek işi gibi algılanan ve özellikle otomotiv sektöründe önemli bir yer tutan başlıklardan birisi de kaza sonrası eksper alanlizi. Hem sigorta şirketi için hem de poliçe sahibi için önem arzeden detaylara sahip bu meslekte en önemli kriterlerden birisi de otomotivden ve otomobilden anlamak. Özellikle erkek çalışanların domine ettiği bu alanda adından söz ettiren Nurdan Akar aynı zamanda Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği’nin Yönetim Kurulu üyelerinden birisi.

20 YILI GERİDE BIRAKTI

Üniversite yıllarında ilk kez sigorta eksperliği mesleğinin varlığını keşfettiğini belirten Akar, “Hizmet verdiğim bölgede, 2004 yılında ilk kadın sigorta eksperi olarak göreve başladım. İlk yıllarda sektör paydaşlarının çoğu bu durumu garip karşılasa da önemli olanın işini sevmenin, sahiplenmenin ve en iyi şekilde yapma isteğinin olduğunu, zaman herkese gösterdi. Kadınlar sigorta sektörünün olmazsa olmazı. Yetişen yeni nesilde de kadınlarımıza mesleğimizi tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

OTOMOTİV KADAR SİSTEMİ DE İYİ BİLMEK GEREK

Nurdan Akar en hassas noktanın sigortalının, sigortacının ve otomotiv sektörünün menfaatlerinin ortasında mesleği yürütebillmek olduğunu dile getirerek; “Bu noktada iletişim becerisi mesleğimin olmazsa olmazlarındandır. Trafik kazası sonucunda yakınını kaybeden sigortalının, sigorta şirketi çalışanının, otomotiv çalışanının aracısız olarak görüştüğü tek kişi olmak her birinin kendince haklı olduğu gerçeğini unutmadan onları dinleyip, olayı yasal zeminde çözmek mesleğimizin en önemli ve yorucu yanlarından birisidir diyebilirim” dedi.

50 BİN ARACIN DOSYASINI TAMALADIM

Akar 20 yıllık meslek hayatında yaklaşık 50 bin aracın hasar tespiti bizzat kendisi tarafından tamamlandığını dile getirerek; “Üniversite 1’inci sınıfta öğretmenim sayesinde böyle bir mesleğin varlığından haberdar oldum ve okurken eksper olmaya karar vermiştim. Okul bitirme tezimi "Sigorta Eksperi Kimdir?” konusu üzerinde yaptım. Mesleğimin ilk zamanlarında yaptığım iş, sektör paydaşlarının çoğunluğu tarafından garipsendi. Bu iş kolunun kadınlara uygun olmadığı defalarca tarafıma ifade edildi. Ancak kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olması gereken bir dünyada ve çağda önemli olanın cinsiyet değil, işini sahiplenerek, severek, en iyi şekilde yapmak için çabalamanın önemli olduğunu, ne mutlu ki zaman herkese gösterdi. Bugün meslekte aktif olarak 150 kadın meslektaşım ile sektöre tüm sigorta branşlarında hizmet vermekteyiz. Bu meslektaşlarım Türkiye’nin farklı illerinde ve tüm sigorta branşlarında yetkin ve donanımlı olarak hizmet vermektedir” şeklinde ifadeler kullandı.

SİGORTA EKSPERLİĞİ NEDİR, NE İŞ YAPAR?

Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği’nin Yönetim Kurulu üyesi olarak, bu sorunun cevabını Nurdan Akar şu ifadelerle cevaplıyor; “Sigorta konusu risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarını, nedenlerini ve niteliklerini belirleyen ve mutabakatlı kıymet tespiti, ön ekspertiz ve hasar gözetimi gibi işleri mutat meslek olarak yapan tarafsız ve bağımsız kişidir. Tanımından da anlaşılacağı üzere Sigorta Eksperi, Sigorta Şirketlerinin Eksperi değildir, bağımsız ve tarafsızdır. Sigorta şirketi ve sigortalı arasındaki poliçeden doğan zarar tespitini hakkaniyetli olarak yapacak tek kişi, sigorta eksperidir.