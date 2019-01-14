Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Görme engeline rağmen içindeki otomobil tutkusundan vazgeçmeyen Levent Karadöl, motor1.com direktörü Cihangir Perperik ile Bursa Yunuseli Havaalanı’nda bir hız denemesi gerçekleştirmiş bizde gazete olarak bu sıra dışı organizasyona destek vererek Levent’in hız denemesine şahitlik etmiştik. Haberimize gelen yorumlarla mutluluğunun arttığını ifade eden Levent Karadöl “Tarifi imkânsız bir duygu, hayalini bile kurmam mümkün değildi. Engelli insanların neler başarabileceğini göstermek adına da önemli bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Cihangir bey ve sizin desteğiniz olursa dünya rekorunu kırabileceğimi düşünüyorum. Hatta ben şimdiden bu konuda küçükte olsa hazırlık yapmaya başladım. Emeği geçen herkese, sizlere ve Honda Türkiye’ye gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

İşte o haber;

Gözü kapalı 244 km bastı Bu yazıdaki misafirimiz tamamen görme engelli olsa da inanılmaz bir otomobil tutkunu. Ona sıra dışı bir sürpriz hazırladık ve dünyanın en hızlı otomobillerinden biriyle tanıştırdık. Sonra da direksiyonu ona teslim ettik…