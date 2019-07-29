Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

İşbirliği kapsamında Gebze’de yer alan TOSB yerleşkesinde “Sürücüsüz Araç Test Parkuru” devreye alındı. Otonom araçlara yönelik çalışmaların gerçekleştirileceği test parkuru, başta İTÜ OTAM ve işletmesini üstlendiği İTÜ MEAM olmak üzere, sürücüsüz araçlar alanında çalışma yapan herkese ve her oluşuma açık olacak.

TOSB Başkanı Ömer Burhanoğlu “Otomotiv sektörünün kalbi niteliğindeki bu alanda, sürücüsüz araçların geliştirilmesine yönelik test parkuru açılması kritik bir önem taşıyor. Türkiye, otomotiv sanayisiyle dünyaya örnek olan ülkelerden birisi. Bu bağlamda TOSB olarak hem bugün olduğu gibi test alanlarının açılması hem de laboratuvar, komponent ve ofis gibi desteklerin sağlanması noktasında tüm iş birliklerine açığız. Sürücüsüz araçlar için hazırlanan bu özel alanın ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.