Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik - eCall sistemiyle araçların içinde yer alan bilgisayar sistemleri kaza anına dair detaylı verileri konumu, kazazedelerin olası durumu ve aracın içinde olduğu riskler hakkındaki ilk tespitlerin yapılmasında kullanılacak. Toplanan veriler araçta yer alan telematik kontrol birimi (TCU) üzerinden, GSM şebekesi vasıtasıyla 112 Acil Çağrı servisine iletilecek. Eş zamanlı olarak araç 112 Acil Çağrı merkezine bir sesli çağrı aracın içindekilerin herhangi bir müdahalesine lüzum kalmadan otomatik olarak başlatılabilecek. Kazazedeler eğer şuurları açıksa bu çağrı üzerinden durumlarına dair bilgileri 112 Acil Çağrı personeline iletebilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata,“Sahip olduğumuz üstün teknolojik altyapı sayesinde insana dokunan ürün ve servisler geliştiren şirketimizin dijital dünyadaki tecrübesini Türkiye’nin akıllı araçlarına aktarmaya devam ediyoruz. Yeni nesil araçların geliştirilmesi ve insan hayatını kurtaran teknolojilerin vatandaşlarla buluşturulması büyük önem arz ediyor. Türkiye’de bir yerli işletmeci tarafından ilk kez sunulacak eCall çözümü olma özelliği taşıyan projenin, Turkcell olarak iletişim teknolojileri misyonunu üstleneceğiz” dedi.